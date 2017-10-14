Büyük uygulamada polislere uyarı

POLİSLERE UYARI

Dün gece uygulamada görev yapacak olan personel Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Hazırlıklar yapıldıktan sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Kanyılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, yapılacakları anlattı. Kaan Kanyılmaz amaçlarının halkı rahatsız etmek değil, güven vermek olduğunu ve görev yapacak polislerin buna dikkat etmelerini söyleyerek, "İlle de bir şey bulalım anlayışı ile değil, halkı rahatsız etmeden, ama suç ve suç unsuru varsa bunu da kaçırmadan uygulamamızı yapalım" dedi.

146 polis, 8 zabıta memuru ve 3 toplum sağlık memuru katıldığı uygulama, Kaan Kanyılmaz ve Yusuf Aydın tarafından yönetildi. Tütünçiftlik sahilde yapılan bir araç kontrolünde 4.6 gram esrar ve hassas terazi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Bin 414 kişinin kimliklerinin sorgulandığı uygulamada, aranan 2 kişi ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı. 227 aracın ruhsatları kontrol edildi. 13 araca 8 bin 881 TL ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada, 20 iş yeri ve 6 dernek lokali kontrol edildi. 4 dernek lokali ile ilgili tutanak tutuldu.