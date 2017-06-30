Büyükakın görevine başladı! İşte gazetemize yaptığı ilk açıklama

Vali Büyükakın cuma namazından sonra ilk olarak Şeyh Edebali ve Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından Büyükakın makamında Vali yardımcıları ve daire müdürleriyle ilk toplantısını yaptı, Bilecik ile ilgili bilgiler aldı.
Gazetemize açıklama yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın "İlk günüm gayet güzel geçti. Bilecik'i seveceğim. Kocaeli halkına selamlarımı iletiyorum" dedi.
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