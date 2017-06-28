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Büyükakın görevini Bayram'a devretti

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Büyükakın görevini Bayram'a devretti
İlhan Bayram Büyükşehir Genel Sekreterlik görevini Bilecik Valisi olarak atanan Doç. Dr. Tahir Büyükakın'dan devraldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik için devir teslim yapıldı. Üç yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreterlik görevini yürüten Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Bilecik Valisi oldu. Büyükakın’dan boşalan Genel Sekreterlik makamına ise İSU Genel Müdürü İlhan Bayram getirildi. Vali Büyükakın, yeni Genel Sekreter İlhan Bayram’a Genel Sekreterlik makamında düzenlenen törenle görevi devretti. 

BÜYÜKAKIN CUMA GÜNÜ GÖREVE BAŞLAYACAK
Devir teslim töreninde konuşan Bilecik Valisi olarak atanan Doç. Dr. Tahir Büyükakın  “Ayın 21’inde çıkan kararname ille Bilecik Valiliği’ne atanmış bulunuyorum. Bu vesileyle hem Kocaeli halkına hem belediyemiz çalışanlarına hoşçakalın demek ve ayrılış yapmak üzere buradayım. Cuma günü Bilecik’te görevimize başlayacağız. Benden sonraki Genel Sekreterlik görevini İlhan Bayram sürdürecekler. Kendisi yıllardır İSU’da Genel Müdür olarak görev yaptı. Biz hem çalışma arkadaşı hem de birer dost olarak birbirimizden son derece memnunuz. Güzel anılarımız var. Kendisi İSU’da çok başarılı çalışmalar yaptı. İSU Türkiye’nin bir numaralı su kanal idaresi oldu. Bunda kendisinin emeği çok büyük. Bundan sonra da büyükşehir belediyemizde güzel hizmetler vereceğine gönülden inanıyorum” dedi. 

12 YILLIK DOSTUM
“Başlangıçlar güzel ayrılıklar hüzünlü oluyor” diyen yeni Genel Sekreter İlhan Bayram ise konuşmasında şunları kaydetti: “Tahir bey benim 12 yıllık dostum, hocam. Allah herkese böyle ayrılıklar nasip etsin.  Sayın Valim hem akademisyen olarak hem de Büyükşehir’de Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Sekreterliği olarak bu şehre önemli katkıları olan bir insandır. Bu bir bayrak yarışıydı. Bizden önceki Genel Sekreter arkadaşlarımız nasıl bu şehre hizmet etme aşkıyla doluysa, nasıl emek verdilerse biz de aynısını devam ettireceğiz. Hocama bugüne kadar Kocaeli’ye yaptığı katkılardan dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu memlekete çok farklı dokunuşları oldu. Yeni görevinde başarılar diliyorum.”
 

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