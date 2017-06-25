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Büyükakın’dan veda ziyaretleri

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Büyükakın’dan veda ziyaretleri
Bilecik Valiliğine atanan eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın veda ziyaretleri gerçekleştiriyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanan valiler kararnamesinin ardından kendisine verilen Bilecik Valiliği görevine başlamadan önce Kocaeli’de veda ziyaretlerinde bulundu.

HELALLİK İSTİYORUM

Veda ziyaretlerine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ziyareti ile başlayan Büyükakın sırasıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt’u ziyaret etti. Büyükakın, ‘’Kocaeli’ye hizmet etme onurunu yaşadığım için sevinçliyim. Bu kentten ayrılacak olmanın burukluğu içimde olsa da Bilecik gibi Osmanlı devletinin tarihinin yattığı bir kente hizmet etme onurunun şahsıma verilmesi beni gururlandırıyor. Bütün Kocaeli halkında helallik istiyorum’’ dedi.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü ve Cumhuriyet Başsavcısı Kurt ise Bilecik Valiliği’ne atanan Doç. Dr. Büyükakın’a başarılar dileyerek, Kocaeli’de hayata geçirdiği hizmetlerin kente önemli değerler kattığını, aynı başarılı çalışmaları Bilecik’te de yapacağından emin olduklarını kaydetti.

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