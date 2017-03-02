Büyükşehir; 15 Temmuzu unutmuyor, unutturmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, demokrasi destanının yazıldığı 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin özellikle gençlerin hafızalarında yer etmesi amacıyla önemli bir yarışma düzenleme kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren resmi ve özel ortaöğretim okullarının 12. sınıfları arasında “15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye” konulu resim ve kompozisyon yarışması açtı. Para ödüllü yarışmada birinci 4 bin, ikinci 3 bin ve üçüncü de 2 bin TL alacak. Ayrıca dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu olan öğrenciler de 250 TL para ödüllü ile ödüllendirilecek. Ödül töreni 13-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 9. Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek.

AMAÇ GENÇLERE O GECEYİ UNUTTURMAMAK

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı açtığı yarışma ile bir anlamda, o tarihi geceyi ve yaşananları gençlerin hafızalarında kalıcı kılmak istiyor. İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek resim ve kompozisyon yarışması, öğrencilerin “15 Temmuz Ruhu ve Güçlü Türkiye” teması ile güncel meseleler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini kavramasını sağlamayı amaçlayan yarışma, gençlerin düşüncelerini uygun bir şekilde ifade etmelerine de olanak sağlayacak.

TİTİZ DEĞERLENDİRME

Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler, okul müdürlüklerine teslim edilecek. Eserler, okullarda “resim” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından değerlendirilecek. Okul müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan öğrenciler eserlerini hazırlarken bir başka eserden alıntı yapması veya özel olarak bir öğretmen veya herhangi bir kurumdan destek aldığı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacak. Okul Müdürlüğünce birinci olan eserler tutanakla tespiti yapılacak ve onaylanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne katılan tüm eserlerle birlikte teslim edilecek. Okullardan gelen eserler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından tekrar değerlendirmeye alınacak ve dereceye giren ilk üç eser, sınıflandırması yapılmadan belirlenerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne diğer tüm eserlerle birlikte teslim edilecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TESLİM EDİLECEK

Kompozisyonlar bilgisayar ortamında Word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kağıt formatında hazırlanarak eserin arkasında öğrencinin adı soyadı, ilçesi, okulu bilgisi yer alan çıktısı imzalı bir örneği ile başvurusu yapılacak. Okul müdürlükleri, başvurusu yapılan tüm eserleri CD ortamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerden gelen CD ortamındaki tüm eserleri dereceye giren eserlerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teslim edecek.

KENDİ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyecek. Eserler incelenirken; başlık, anlatım düzeni (giriş, gelişme, sonuç), anlatım zenginliği, yazım kurallarına uygunluk ve bir bütün olarak yazılı anlatım konusunda değerlendirme yapılacak.

TEK RESİMLE KATILACAKLAR

Öğrenciler resim branşındaki yarışmaya yalnız bir resimle katılabilecek. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesinin serbest olduğu resimler, 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacak. Eserler incelenirken, amaca uygunluğu, renklendirme, konunun özgün olarak işlenebilmesi ile temizlik ve düzen kriterleri baz alınacak.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma takvimi yarışmanın İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara duyurulması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23-28 Mart tarihleri arasında değerlendirilen eserler Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek. 3-7 Nisan tarihleri arasında ise dereceye giren eserler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bilgilendirilecek.

ÖDÜLLER

Para ödüllü yarışmada her iki kategoride birinci olana 4 bin, ikinci olana 3 bin, üçüncü olana ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. olan öğrenciler de 250 TL para ödülü alacak.

ÖDÜL TÖRENİ 9. KİTAP FUARI’NDA

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini, 13-21 Mayıs tarihleri arasında 9. düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzenlenecek törende alacak.