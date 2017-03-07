Büyükşehir, 4 konutu sattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı yerlerde bulunan, mülkiyeti Büyükşehir’e ait toplam 12 dairenin satış ihalesini bugün yaptı. Konutlardan 4’ü satılırken, 8 tanesine talipli çıkmadı.

Büyükşehir Encümeni’ndeki ihalede komisyon başkanlığını Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç yaptı. Karamürsel ve Kartepe’deki konutlara talipli çıkmadı. Büyükşehir’de satılan konutlar, alıcıları ve fiyatları şöyle:

İzmit Cedit Mahallesi Akçakent Konutları Zemin Kat 1 Nolu daire: Ali Koç (141 bin 750 TL), İzmit Cedit Mahallesi Akçakent Konutları Zemin Kat 4 Nolu daire: Öznur Uşaklıgil (146 bin 250 TL), İzmit Kadıköy Mahallesi İzmit Kent 2. Etap Bodrum Kat 1 Nolu daire: Adem Şahin (98 bin 500 TL), İzmit Kadıköy Mahallesi İzmit Kent 2. Etap Bodrum Kat 3 Nolu daire: Oğuzhan Eslenmez (61 bin 83 TL).