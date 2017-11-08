Büyükşehir 700 bine sattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni bugün Genel Sekreter İlhan Bayram başkanlığında gerçekleşti. Encümende İzmit Kozluk Mahallesi’nde bulunan Kargir apartmanı satışa çıktı. 898 ada 33 parsel 451, 29 metre kare yüz ölçümündeki Kargir Apartmanı’nın muhammen bedeli 697 bin TL. Satış açık teklif usulü olarak yapıldı. Mira Metal Sanayi adına ihaleye katılan Halil İbrahim Doğan 700 bin TL ile apartmanın sahibi oldu.

TUVALETE AYLIK 490 TL

İzmit Kırsal Terminal ‘de bulunan muhammen bedeli aylık 480 TL olan bay ve bayan tuvalet 12 No'lu iş yerine teklif Güven Seyhan’dan geldi. Seyhan aylık 490 TL ile tuvalet işletmesini 3 yıllığına kiraladı. Öte yandan İzmit Gündoğdu 440 ada, 1 parsel İş Merkezi 17 adet iş yeri ve 502 ada 1 parsel İş Merkezi zemin kat 16 No'lu iş yerine istekli çıkmadı.

Çiğdem ARMAĞAN

