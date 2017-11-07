Büyükşehir atıcılık şampiyonası düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyona Türkiye'nin en iyi 50 sporcusuna ev sahipliği yapacak.

Atıcılık Şampiyonası Büyükşehir Belediyesi Atış Poligonunda saat 09.00'da başlayacak. Şampiyonaya, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu'nun açıkladığı güncel Türkiye sıralamasına göre ilk 50 sporcu ile Mili Takımda görev almış genç bayan - erkek sporcular katılacak. Ayrıca 2017 yılında Kocaeli'nde, Federasyonun düzenlemiş olduğu müsabakalara katılmış olan sporcular da Şampiyonaya katılabilecek.

Müsabakada tek kategori üzerinden değerlendirilme yapılacak. Müsabakalar 2 gün 75 artı 50 atış artı final atışı şeklinde olacak. Şampiyonaya katılacak olan yabancı sporcular Türkiye Atıcılık Federasyonu'na başvuru yapacak. Şampiyonada başarılı olan ilk 6 sporcuya ödül verilecek.