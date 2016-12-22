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Büyükşehir, Başiskele Yeniköy Rekreasyon Alanını ağaçlandırıyor

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Büyükşehir, Başiskele Yeniköy Rekreasyon Alanını ağaçlandırıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yeniköy Rekreasyon Alanı’nda ağaçlandırma çalışması yapıyor. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarını, zorlu kış şartlarına rağmen sürdürüyor. Mevsimin ağaçlandırmaya uygun olmasından dolayı çalışmalarını yoğunlaştıran Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Yeniköy’de yer alan rekreasyon alanında ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

D-130 Karayolu kenarında yer alan Yeniköy Rekreasyon Alanı ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. 165 bin metrekare yüzölçümlü alana çınar, akasya, ıhlamur ve dişbudaktan oluşan çeşitli türlerde bin 200 fidan dikildi. Alana 2 bin 500 adet daha fidan dikilecek. Alanda ayrıca fidan çevrelerine ağaçların dik durmalarını sağlayacak 5 bin adet de kazık çakıldı.

Ekipler alandaki çalışmaları sürüyor.

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