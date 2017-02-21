  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Kocaeli 11 °C

Büyükşehir, bazı yerleri kiralıyor

»
Büyükşehir, bazı yerleri kiralıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yarın bazı yerlerin 2-10 yıl arası sürelerde kiralanmasıyla ilgili önemli ihaleler yapılacak.

Büyükşehir Encümeni’nde saat 10.33’te başlayacak ihalelerde Başiskele Yeşilyurt’taki spor tesisi 10 yıl süreyle kiralanacak. Yıllık kira bedeli 28.800 TL artı KDV olarak belirlendi. Yenimahelle’deki doğalgaz hizmet alanı için yıllık 225 bin TL, Başiskele’deki fidanlık alanları için aylık 24.850 ve 26.400 TL, Gölcük Kooperatif Hizmet Binası için yıllık 8.400 TL bedel belirlendi. Başiskele Yuvacık İş Merkezi’ndeki iki yer için de yıllık 1.620 ve 1.380 TL muhammen bedel belirlendi.

 

Bu haber toplam 63 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit’te büyük gün21 Şubat 2017 Salı 10:44
  • Tüpraş ve Gübretaş görüşmeleri zorlu geçiyor21 Şubat 2017 Salı 09:42
  • 3 milyon memur için bir dönem kapanıyor21 Şubat 2017 Salı 09:10
  • Kocaeli'de "Milli İstihdam Seferberliği"20 Şubat 2017 Pazartesi 21:55
  • Market devi 'resmen' el değiştirdi20 Şubat 2017 Pazartesi 20:31
  • Bunu yapan herkese 15 bin 575 TL20 Şubat 2017 Pazartesi 16:47
  • İŞKUR'dan çağrı: Kurumumuza bekliyoruz20 Şubat 2017 Pazartesi 15:15
  • İşsizlik hızla düşecek! FETÖ'den ihraç edilen 19 bin 175 kişi...20 Şubat 2017 Pazartesi 12:02
  • Sanayi Mahallesi'ne İSU’dan yatırım20 Şubat 2017 Pazartesi 11:21
  • Martta başlıyor! 500 bin kişiye iş müjdesi20 Şubat 2017 Pazartesi 10:05
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti