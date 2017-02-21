Büyükşehir, bazı yerleri kiralıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yarın bazı yerlerin 2-10 yıl arası sürelerde kiralanmasıyla ilgili önemli ihaleler yapılacak.

Büyükşehir Encümeni’nde saat 10.33’te başlayacak ihalelerde Başiskele Yeşilyurt’taki spor tesisi 10 yıl süreyle kiralanacak. Yıllık kira bedeli 28.800 TL artı KDV olarak belirlendi. Yenimahelle’deki doğalgaz hizmet alanı için yıllık 225 bin TL, Başiskele’deki fidanlık alanları için aylık 24.850 ve 26.400 TL, Gölcük Kooperatif Hizmet Binası için yıllık 8.400 TL bedel belirlendi. Başiskele Yuvacık İş Merkezi’ndeki iki yer için de yıllık 1.620 ve 1.380 TL muhammen bedel belirlendi.