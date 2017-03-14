Büyükşehir Belediyesi’nden firmalara müjde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı olumlu ve kararlı para politikalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iş yaptığı firmalara geçen senelerde olduğu gibi Şubat, Mart Nisan Mayıs aylarına ait hakedişlerinin tamamını bugün itibariyle ödeyecek. Firmalara müjde gibi olan karar ile yaklaşık 22 milyon TL yarından itibaren piyasalara girmiş olacak. Haziran ayı başına kadar ise piyasalara 250 milyon TL girmesi planlanıyor.

HAKEDİŞLERİN TAMAMI ÖDENECEK

2016 yılında kendisiyle iş yapan kurum ve kuruluşlara ait Kasım- Aralık hakkedişlerinin tamamını ödeyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de piyasaların yüzünü güldürecek bir karar daha aldı. Bu kapsamda belirlenmiş oranlara göre ödenen firma hakedişleri, Şubat-Mayıs aylarında yüzde yüz oranında ödenecek. Böylece firmalar ücretlerini hem erken ve yüzde yüz oranda almış olacak hem de ekonominin daha da canlanmasına katkı sağlanacak.

MALİ YAPIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın bir basın açıklamasında bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısının her yıl daha da güçlendiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın” Bu güçlenmeye paralel olarak, bunu bize iş yapan müteahhitlerimize yansıttık. Doğrudan temin rakamlarının tamamı o ayın içinde ödeme yapılır hale geldi. 21/f dediğimiz toplamı 230 bin tutarındaki hakedişlerin de yüzde 70’ini ödemeye başladık. Şimdi ise 230 bin liraya kadar olan rakamların da tamamını ödeyeceğiz. Böylelikle hem bize iş yapan esnafımız, firmalarımız daha rahat işlerini yapmış olacak hem de biz Büyükşehir Belediyesi olarak daha ucuza hizmetleri almış olacağız. “dedi.

50 TRİLYON TASARRUF SAĞLANDI

Bunun yanında 230 bin TL üstündeki rakamların ise yüzde 50 tutarında ödendiğini de ifade eden Genel Sekreter Büyükakın” Bu da firmalarımızın yaptığı işin karşılığını 2 ila 5 ayda alması anlamına geliyor. Böylece bize verilen fiyatlarda da ciddi iyileştirmeler oldu. Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılından itibaren yaptığı bu uygulamaları ile eski parayla 50 trilyon civarında tasarruf sağlamış oldu. Çünkü ödeme miktarlarını biz artırdığımızda bize verilen fiyatlarda da düşme oluyor.” şeklinde konuştu.”

YENİ BİR KARAR ALDIK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın sözlerine şöyle devam etti” Şimdi hükümetimizin almış olduğu yeni bir kararla birlikte Şubat Mart, Nisan Mayıs aylarında bizden yapılan yüzde 25’lik kesinti kaldırılıyor. Bu doğrultuda biz de dedik ki piyasadan aldığımız mal ve hizmeti yine kesintisiz ödeyelim. Mayıs ayı dahil olmak üzere, bize iş yapan firmalarımız parasını tam olarak alacak. Bizim hesaplarımızda bugün itibariyle 22 milyon TL bir alacak var. Yarından itibaren bu 22 milyon TL firmalarımıza ödenecek. Daha sonra ise Mayıs ayına kadar piyasaya tahminlerimize göre 250 milyon TL civarında ödeme yapılacak. Böylece hem esnafımız hem de müteahhidimiz yaptığı işi daha hızlı yapma imkanı bulacak.”

YUVACIK BARAJI HARİÇ

Büyükşehir Belediyesinin kararlı para politikaları sayesinde 2016’dan 2017 yılına firmalara ödeme aşamasına gelmiş borç devredilmedi. Bu kapsamda mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden doğan ödemelerini eksiksiz yapan Büyükşehir Belediyesi’nin, Yuvacık Barajından kaynaklı hazineye olan borç dışında, vadesi geçmiş ait herhangi bir borcu bulunmuyor.