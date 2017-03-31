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Büyükşehir cenaze nakil araç sayısını 42’ye yükseltti

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Büyükşehir cenaze nakil araç sayısını 42’ye yükseltti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü cenaze hizmetlerine büyük önem veriyor.

Bu yıl cenaze nakil araç filosunu yenileyerek, yeni 10 adet Mercedes Sprinter 314 EURO 6, ile Türkiye’de ilk araçlardan tahsil ederek hizmete sundu. Ayrıca Mezarlıklar Şube müdürlüğü ekipleri  7-24 saat hizmet vermeyi sürdürüyor

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TANITIM PAZARTESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde yaşamakta olan tüm halka şehirler arası hava ve kara yolu ile cenaze nakil hizmetleri yapıyor. Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyesi ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Park Bahçe ve  Yeşil Alanlar Dairesi başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü cenaze hizmetlerine 10 araçla birlikte araç filosu 42’ye yükseltildi. 3 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’da Park ve Bahçeler Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı önünde araçların tanıtım programı düzenlenecek.

Kerim YAVUZ

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