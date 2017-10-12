Büyükşehir denetimde! Ceza yağdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu taşıma Daire Başkanlığı, bugün sabah erken saatlerden itibaren, hem servis araçları, hem toplu taşıma araçları üzerinde geniş çaplı denetim yaptı.
POLİSLE İŞBİRLİĞİ
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugünkü denetimlerde trafik polisleri ile işbirliği içindeydi. Araçların evrakları üzerinde inceleme yapıldı ve eksik belgesi bulunan araçlara ceza kesildi.
EŞME BÖLGESİNDE
Okul ve işçi servis araçlarına yönelik denetim bu sabah Eşme'de gerçekleşti. Büyükşehir ekibi, trafik polisleri ile birlikte Servis Araçları Odası ekipleri de denetime katıldı. Adapazarı’ndan ilimize servis getiren araçların belgeleri kontrol edildi. Çok sayıda araca ceza kesildi. Denetimlerin sabah 06.30-08.30, akşam 15.00-17.00 arası devam edeceği açıklandı.
AYAKTA YOLCUYA CEZA
Büyükşehir belediyesi ile trafik şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi de Gölcük bölgesinde yaptılar. Gölcük İskele Caddesi üzerinde durdurulan minibüslerde fazla yolcu bulunup, bulunmadığına bakıldı. Ayakta yolcu taşıyan minibüse 741 TL ceza kesildi.
Kerim YAVUZ
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