Büyükşehir denetimde! Ceza yağdı

POLİSLE İŞBİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugünkü denetimlerde trafik polisleri ile işbirliği içindeydi. Araçların evrakları üzerinde inceleme yapıldı ve eksik belgesi bulunan araçlara ceza kesildi.

EŞME BÖLGESİNDE

Okul ve işçi servis araçlarına yönelik denetim bu sabah Eşme'de gerçekleşti. Büyükşehir ekibi, trafik polisleri ile birlikte Servis Araçları Odası ekipleri de denetime katıldı. Adapazarı’ndan ilimize servis getiren araçların belgeleri kontrol edildi. Çok sayıda araca ceza kesildi. Denetimlerin sabah 06.30-08.30, akşam 15.00-17.00 arası devam edeceği açıklandı.

AYAKTA YOLCUYA CEZA

Büyükşehir belediyesi ile trafik şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi de Gölcük bölgesinde yaptılar. Gölcük İskele Caddesi üzerinde durdurulan minibüslerde fazla yolcu bulunup, bulunmadığına bakıldı. Ayakta yolcu taşıyan minibüse 741 TL ceza kesildi.

Kerim YAVUZ



