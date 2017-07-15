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Büyükşehir gençlere polislik yolunu açtı

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Büyükşehir gençlere polislik yolunu açtı
Büyükşehir ile sınava hazırlanan 33 genç POMEM sınavını kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından üç yıldır devam ettirilen ücretsiz spor özel yetenek kursları bu yıl da geleneği bozmayarak gençlerin lise ve üniversite hayallerini gerçekleştirdi. Büyükşehir’in açtığı bu kurslara katılan 33 genç girdikleri POMEM sınavlarında başarılı olarak, polislik mesleğine ilk adımlarını attılar.

ÜCRETSİZ KURS İMKANI

Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları, üç yıl önce Başkan İbrahim Karaosmaoğlu’nun talimatıyla hayata geçirildi. Bu kurslara,  lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençler katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu hizmeti, ailelere ve gençlere önemli bir kolaylık sağladı.  Kurslarının açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak sınavlara hazırlanmaya başladı. Gençler bu kurslarda, POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi’ne ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakaladı.

GEBZELİ GENÇLER KURSLARDAN YARARLANIYOR

Büyükşehir, İzmit’in ardından, geçtiğimiz Nisan ayında Gebze ilçesinde Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kurslarını hayata geçirdi. Böylece bu önemli eğitim hizmetinden Gebzeli gençler de yararlanma olanağı buldu. POMEM sınavlarını kazananlar arasında Gebzeli gençler yer almayı başardı. Gebzeli gençler çalışmalarını Gebze Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştiriyor.

BAŞARININ ARDINDAKİ SIR

Gençlerin girdikleri bu zor sınavlarda başarılı olması, verilen eğitimin kalitesinde yatıyor. Zira öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda İsmet Paşa Stadyumu’nda, tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları ise 50. Yıl Spor Salonu’ndaki gerçekleştiriliyor.

PAEM İÇİN KURSLAR AÇILACAK

Öte yandan Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayanlar arasından komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi bu sınavlara girmek isteyen öğrenciler için de Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kurslarını devreye sokacak. Bu kurslar için başvuru dönemi önümüzdeki günlerde başlayacak.

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