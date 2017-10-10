Büyükşehir hayatını kolaylaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı kırtasiye yardımı ihtiyaç sahibi vatandaşımızı memnun ediyor. Onlardan biri de İzmit Yenişehir Mahallesinde ikamet eden Sezgin Birgül. Sezgin Birgül bu yıl 16 yaşındaki kızı ve 9 yaşındaki oğlu için başvurduğu kırtasiye yardımıyla aile bütçesindeki yükü hafifletirken çocuklarını okula huzur içinde gönderiyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

Hizmetten memnuniyetini aktaran Sezgin Birgül; “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na yapmış olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımın bu yıl ki kırtasiye ihtiyaçlarını karşılanmış olması bizim için çok önemli bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun.” diyerek memnuniyetini ifade etti.

9124 ÇOCUĞA YARDIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu kırtasiye yardımından bu yıl 4 bin 562 ihtiyaç sahibi aile yararlandı. Başlatılan hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar bu hizmetin seneye devam etmesini istedi. Hizmetten 4 bin 562 aile ve 9 bin 124 çocuk yararlandı.

NASIL BAŞVURULUR?

İhtiyaç sahipleri için başlatılan kırtasiye yardımından vatandaşların yararlanabilmeleri için öğrencilerin okullarından alacakları Öğrenci Belgesi, Fakirlik Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve SGK Dökümü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çözüm Masasına başvurmaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim’e kadar devam edecek.

