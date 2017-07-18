  • BIST 105.883
  • Altın 140,925
  • Dolar 3,5295
  • Euro 4,0859
  • Kocaeli 23 °C

Büyükşehir, her zaman engellilerin yanında

»
Büyükşehir, her zaman engellilerin yanında
Kocaeli’de bulunan engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mensupları için Seka Park Otel’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, müdürlüğün faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapılırken, engelli vatandaşların ve onlara yönelik hizmet veren STK temsilcilerinin talep ve düşünceleri alındı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Seka Park Otelde düzenlenen toplantıda katılımcılara, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün faaliyet alanına giren hedef kitleye yönelik üretilen ve yürütülen projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda vatandaşların Sivil Toplum Kuruluşlarına olan talepleri ve beklentileri STK temsilcileri tarafından ilgililere aktarıldı. Toplantıya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanı Dilek Karaca, engelli STK’ları ve engelli vatandaşlar katıldı.

TALEP VE ÖNERİLER ALINDI

Toplantıda, yürütülen çalışmaları ve yapılacak projelerden bahseden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal daha sonra engelli vatandaşların taleplerini dinledi. Daire Başkanı Köksal, yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi her zaman engelli vatandaşların yanındadır. Her türlü sıkıntıyı STK’lar yoluyla ya da bireysel olarak bizimle paylaşabilirsiniz.” dedi.

Bu haber toplam 46 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez Adliyesi’nin merdivenleri yenileniyor18 Temmuz 2017 Salı 12:40
  • Cemal ile Saliha evleniyor 18 Temmuz 2017 Salı 12:38
  • Kent Mezarlığı yeni binasına kavuşuyor18 Temmuz 2017 Salı 12:14
  • Kartepe yolu yenileniyor18 Temmuz 2017 Salı 12:10
  • Uyarılar peş peşe.. Ekipler teyakkuzda18 Temmuz 2017 Salı 11:41
  • Haluk Bektaş vatani görevini tamamladı18 Temmuz 2017 Salı 11:05
  • Sanal Gerçeklik Yarışması’nda uygulamalı eğitimler başladı18 Temmuz 2017 Salı 10:29
  • En keyifli yol çalışması18 Temmuz 2017 Salı 10:03
  • O sürücülere şok! Ehliyetlerine el konuldu18 Temmuz 2017 Salı 09:56
  • Halsizliğe karşı özel tarif: Yeşil smoothie17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti