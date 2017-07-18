Büyükşehir, her zaman engellilerin yanında

Kocaeli’de bulunan engelli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mensupları için Seka Park Otel’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, müdürlüğün faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapılırken, engelli vatandaşların ve onlara yönelik hizmet veren STK temsilcilerinin talep ve düşünceleri alındı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Seka Park Otelde düzenlenen toplantıda katılımcılara, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün faaliyet alanına giren hedef kitleye yönelik üretilen ve yürütülen projelere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Toplantıda vatandaşların Sivil Toplum Kuruluşlarına olan talepleri ve beklentileri STK temsilcileri tarafından ilgililere aktarıldı. Toplantıya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanı Dilek Karaca, engelli STK’ları ve engelli vatandaşlar katıldı.

TALEP VE ÖNERİLER ALINDI

Toplantıda, yürütülen çalışmaları ve yapılacak projelerden bahseden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal daha sonra engelli vatandaşların taleplerini dinledi. Daire Başkanı Köksal, yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyesi her zaman engelli vatandaşların yanındadır. Her türlü sıkıntıyı STK’lar yoluyla ya da bireysel olarak bizimle paylaşabilirsiniz.” dedi.