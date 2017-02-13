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Büyükşehir işçisine %7 zam teklifi

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Büyükşehir işçisine %7 zam teklifi
Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki üyeleri adına Yerel Sen İşveren Sendikası ile yeni dönem toplu sözleşmesinin pazarlığını sürdürüyor.

Taraflar dün bir kez daha bir araya geldi. Sendikanın istediği zam oranı ile işveren sendikasının önerdiği arasında büyük fark ortaya çıktı.

SENDİKA % 25 İSTEMİŞTİ 

Hizmet-İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 900 üyesi için masaya oturduğunda, Yerel Sen İşveren Sendikası’na yüzde 25 zam talebini iletti. Bugünkü görüşmede Yerel Sen yüzde 7 zam önerdi. 20 Şubat’a kadar anlaşma sağlanamazsa tarafsız arabulucu sürecine girilecek. Ancak yaklaşan referandumun da etkisiyle, önümüzdeki günlerde Yerel Sen’in teklifini yükseltmesi, sendikanın da sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DERİNCE’DE ARABULUCU

Hizmet-İş Sendikası’nın Derince Belediyesi’ndeki üyeleri için devam eden pazarlığında da taraflar anlaşamamıştı. Derince sözleşmesinde Yerel Sen sıfır zam teklifi ile masaya gelmişti. Bakanlık, Derince sözleşmesi için Abdülkadir Şenkal’ı tarafsız arabulucu olarak atadı. Görüşmelere tarafsız arabulucu nezaretinde devam edilecek.

Ayşegül KALAYCI

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