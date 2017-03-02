Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, “İzci Yararlıdır Haftası” etkinlikleri düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcileri, “İzci Yararlıdır Haftası” sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcileri, “İzci Yararlıdır Haftası” sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Her yıl 15-22 Şubat tarihleri arasında kutlanan İzci yararlıdır haftasını Kağıtsporlu izciler bu yıl da etkinliklerle dolu geçirdi. Mavi Beyazlı izciler, izci yararlıdır haftası boyunca dede torun doğa buluşması, hayvan barınağı ziyareti, şehit ailesi ziyareti, camii temizliği, arkadaşıma hediyem kitap, fidan dikimi, kuş yuvası yapımı, kuş yemleme istasyonu yapımı, annem ile spor branşlarını tanıyorum, şehitlik ziyareti ve amatör telsiz buluşması etkinliklerini gerçekleştirdi.

İzci yararlıdır haftası kapsamında Akşemsettin İzci Ünitesi, Şehit Jandarma Komando Er Emre Kaan Arlı’nın ailesini ziyaret etti. Ziyarette Kağıtsporlu izciler, tüm şehitler için Kuran-ı Kerim ve Dualar okudu. Ziyaret sonunda izciler Şehidin ailesine Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Öte yandan Ertuğrul Gazi İzci ünitesi de, Kocaeli’nin Bağçeşme mevkiinde bulunan Namazgah Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarete gelen genç izciler, Kocaeli’nin ilk Hava Şehidi olan Remzi Bey hakkında bilgi sahibi oldu. İzciler Kurtuluş Savaşı sırasında İzmit’te Şehit olan kahraman askerlerin mezarları başında da Kuran-ı Kerim okuyup tüm şehitler için dua etti.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Darıca Aslan Çimento, Arslanbey, Sevgi Evleri izci üniteleri izci yararlıdır haftası kapsamında fidan dikimi, kuş yuvası yapımı ve kuş yemliği yapımı etkinliği gerçekleştirdi. Arslanbey izci ünitesi izcileri yaptıkları kuş yemliklerinin içlerini doldukları yemler ile beraber ağaçlara astı. Darıca Aslan Çimento ünitesi izcileri bahar aylarında Güney Yarımküreden göç edip gelecek kuşların güvenli yuvalarını da hazırladılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsorlu Hedef İzci ünitesi oymak izcileri de, dedeleri ile doğada unutulmaz bir gün geçirdiler. Çınarlıdere mesire alanında gerçekleşen etkinlikte, izciler dedeleri ile beraber doğa yürüyüşü, halat çekme, flar kapmaca gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İzciler faaliyet sonunda dedeleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsorlu Ateş Kız İzci ünitesi, anneleri ile beraber Geleneksel Okçuluk Eğitimi gerçekleştirdiler. İzci Yararlıdır Haftası etkinlikleri kapsamında Anneleri ile beraber Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Geleneksel Okçuluk branşı antrenörleri tarafından Geleneksel Okçuluğun tarihi, başparmak çekişi hakkında teorik ve pratik eğitim verildi.