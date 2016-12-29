Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler Bosna’da madalyalarla döndüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karateciler, geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda yarıştılar.

Sporcularımız 4 birincilik, bir ikincilik, 2’de ikincilik kazandı. Ayrıca Milli Takım Kumite’de yer alan Umay Tokan ve Ekrem Altuner Yılmaz da takım halinde şampiyonluk yaşadı.

YEŞİLDAL, BAŞARILI SPORCULARI AĞIRLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Kağıtspor Kulübü Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Bosna Hersek’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda başarılı olan karatecileri makamında ağırladı. Ziyarete Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Teknik Direktör İbrahim Ercin, Antrenörler Mesut Kolaylı, İsmail Hakkı Bulut ve Kağıtsporlu sporcular katıldı. Sporcuların başarılarını en içten dilekleriyle kutlayan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yeşildal, “Başarılarınızın devamını ve daha da artarak çoğalmasını diliyorum” dedi.

KULÜP VE MİLL TAKIM FORMASI ALTINDA MADALYA ALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu sporcular, Bosna Hersek’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda hem kulüp, hem de milil takım forması altırnad çok başarılı oldular. Kategorilerine göre farklı branşlarda yarışan sporculardan 21 yaş altı 50 kg’da Umay Tokan şampiyon, genç 53 kg’da Gülşen Demirtürk birinci, 47 kg’da Fatmanaz Yener birinci, 60 kg’da Eray Şamdan birinci, 57 kg’da Ekrem Altuner Yılmaz üçüncü, 76 kg’da Enes Bulut ikinci ve 59 kg’da Rabia Şahintürk üçüncü oldu. Ayrıca Umay Tokan ve Ekrem Altuner Yılmaz, Milli Takım Kumite’de şampiyon olurken, Gülşen Demirtürk Milli Takım ile ikinci, Enes Bulut üçüncü oldu.