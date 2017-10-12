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Büyükşehir Karamürsel’de 73 konutu satışa çıkarttı 

Büyükşehir Karamürsel’de 73 konutu satışa çıkarttı 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut’un yaptırdığı Karamürsel Dereköy Bölgesindeki toplu konut bölgesinde elde kalan 73 daire satışa çıkarttı.

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Çeşitli tip ve boyutlardaki daireler için belirlenen muhammen bedeller 101 bin lira ile 231 bin lira arasında değişiyor. 

BLOK SATIŞ OLABİLECEK

Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım’da yapılacak ihaleden bir gün önce tekliflerin teslim edilmesini istiyor. Konutların bir kısmı, talep olması halinde birleştirilmiş bloklar halinde de satılabilecek.
 

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