Büyükşehir Karamürsel’de 73 konutu satışa çıkarttı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konut’un yaptırdığı Karamürsel Dereköy Bölgesindeki toplu konut bölgesinde elde kalan 73 daire satışa çıkarttı.
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Çeşitli tip ve boyutlardaki daireler için belirlenen muhammen bedeller 101 bin lira ile 231 bin lira arasında değişiyor.
BLOK SATIŞ OLABİLECEK
Büyükşehir Belediyesi 1 Kasım’da yapılacak ihaleden bir gün önce tekliflerin teslim edilmesini istiyor. Konutların bir kısmı, talep olması halinde birleştirilmiş bloklar halinde de satılabilecek.
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Etiketler : Büyükşehir Karamürsel, konut
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