Büyükşehir, Kozluk’ta apartmanı satıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kozluk Mahallesi’nde bulunan kagir apartman özelliğindeki bir yapıyı satışa çıkarttı.
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898 ada parsel 33’de bulunan 451,29 metrekare yüz ölçümündeki taşınmazın satışı 8 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak. Kagir apartman için 697.000 TL muhammen satış bedeli belirlendi.
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Etiketler : Kocaeli Büyükşehir, Kozluk, apartman
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