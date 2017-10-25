Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Büyükşehir, Kozluk’ta apartmanı satıyor
Büyükşehir, Kozluk’ta apartmanı satıyor

Büyükşehir, Kozluk’ta apartmanı satıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kozluk Mahallesi’nde bulunan kagir apartman özelliğindeki bir yapıyı satışa çıkarttı.

A+A-

898 ada parsel 33’de bulunan 451,29 metrekare yüz ölçümündeki taşınmazın satışı 8 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak. Kagir apartman için 697.000 TL muhammen satış bedeli belirlendi.

Bu haber toplam 274 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.