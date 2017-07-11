Büyükşehir Meclisi Perşembe günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısı 1’inci oturumu 13 Temmuz Perşembe günü saat 15.00’te başlayacak.

Temmuz ayı meclis toplantısının 99 maddelik gündemi belli oldu. Bu ayki toplantıda tramvay hattının işletme hakları Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.’ye devredilecek. Niğde ile Bor ilçesi Çukurkuyu kasabasında yapımı planlanan Şehit Ömer Halisdemir Kültür Evi için, bu beldede iki parselin kamulaştırma bedellerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi önerisi oylanacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu ayki toplantısında yine çok sayıda cadde-sokak ismi verilmesi, çeşitli imar planı değişiklikleri gibi konular bulunuyor.