Büyükşehir Meclisi’nde 104 madde görüşüldü

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı dün İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 104 maddelik gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. İlhan Bayram, Genel Sekreter sıfatıyla ilk kez Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katıldı.

Niğde’nin Bor İlçesi Çukurkuyu Kasabası’nda Şehit Ömer Halisdemir adına yapılan kültür evinin 50 bin TL tutarındaki kamulaştırma bedelinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi, Kartepe Maşukiye’de Soğuk Hava Deposu binalarının kamulaştırılarak Meydan Düzenleme Projesi amacıyla Kartepe Belediyesi ile ortak proje yapmasıyla ilgili komisyon kararları oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Başiskele Yeniköy’de bulunan 1420 metrekare arsa üzerinde bulunan Şaban Turan Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığına 15 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi, Kartepe Suadiye’de Kartepe Belediyesi ile ortak proje kapsamında 12 dönümlük alanda yapılacak Kapalı Pazar ve Mahalle Konağı’nın 1 milyon TL tutarındaki kamulaştırma bedellerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesiyle ilgili komisyon raporlarının onaylandı.

CHP’DEN HAFRİYAT SORULARI

Gölcük Şirinköy Kalıcı İş Merkezi’nde bulunan 18 işyerinin kiralanmasının kabul edildiği meclis toplantısında, Bağırganlı-İzmit ve Beylerbeyi, Çerçili-İzmit toplu taşıma hatlarının 10 yıl süreyle kiraya verilmesiyle ilgili komisyon raporuna CHP’liler ret oyu verdi. Komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi. İlçelerde isimsiz sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesiyle ilgili komisyon raporları görüşülüp onayandı.

CHP’li Engin Taşdemir ile A.Kadir Konca, Çayırova ilçesinde 6 bölgenin hafriyat döküm alanına dönüştürüldüğünü, dökülen hafriyatların Çayırova Belediyesi’ne ait kepçeler tarafından tesviye edildiğini, Büyükşehir Belediyesi’nin hafriyat dökümüne izin verip verilmediği ve gelir elde edilip edilmediğini sordular.

Bir cenaze aracının Trabzon Çaykara Belediyesine verilmesiyle ilgili gündem maddesi komisyona gitmeden oy birliği ile kabul edildi. 15 Temmuz’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm araçların ücretsiz yolcu taşımasıyla ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gelecek ay meclis toplantısının 10 Ağustos Perşembe günü 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.