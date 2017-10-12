Büyükşehir Meclisi’nde ‘israf’ tartışması

Toplantıda 113 maddelik gündemin görüşülüp karara bağlandı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ve İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ile meclis toplantısını izledi. CHP’li yeni Meclis üyesi Ercan Umutlu’yu kutladı. AK Parti ve CHP’li üyelerle selamlaştı.

İSRAF MI, DEĞİL Mİ?

CHP’li üyeler kenti ilgilendiren 4 ayrı konuda meclise önerge verdiler. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Rixos Belek Otel’de yapılan Amatör Spor Kulüpleri toplantısının neden ilimizde yapılmadığını, Büyükşehir kasasından ne kadar para çıktığı, kaç kişi ve kimlerin katıldığı sordu. Taşdemir: “ Belediye Başkanları bronzlaşarak gelmişler. Antalya’da lüks otelde yapılan toplantıda, borç batağında olan amatör kulüplerin sorunları çözülmüştür. Bu israf değil midir?” dedi. Toplantıya yöneten Özak, Taşdemir’in eleştirilerine, “Başkanlar pek bronz değiller. İsraf değildir. 2 binden fazla amatör kulübümüz var. Büyükşehir olarak hem malzeme ve hem lojistik destek veriyoruz. Farklı illerde yapılan spor toplantıları, katılanların moral, motivasyonunu artırır. Maliyeti, kazanımlarının yanında önemsizdir. Sosyal fayda, israf olarak değerlendirilemez.” cevabını verdi.

HALKEVİ BİNASI NE ZAMAN ONARILACAK:

CHP’li üye Orhan Tanış, İzmit Halkevi binası hakkında verdiği soru önergesinde, Kocaeli Kenti’nin sembol binalarından olan ve İzmit’in son 75 yılına tanıklık eden Halkevi binasının kaderine terkedildiğini belirtti. Tanış; “Emektar Halkevi binasının sıvaları dökülmüş, demirleri açığa çıkmış durumdadır. Gereken bakım ve onarımların yapılmaması nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şimdiye kadar hiçbir adım atılmamıştır. Halkevi binası acilen onarılma ve restore edilmelidir. Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili bir çalışması var mıdır?” diye sordu. Özak, Halkevi Binasının Kocaeli Valiliği’ne ait olduğunu belirtip; “Onarımı için Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulduğunu biliyoruz. Onay çıktıktan sonra restorasyon başlayacaktır.” dedi. CHP’li meclis üyesi Özcan Özer, İzmit-Kandıra yolu üzeri Yeşilova Sapağı Işıklar mevkii ve Gölcük-Karamürsel bölgesindeki okullara giden öğrenciler için kapalı durak ihtiyacı olduğunu belirtip, gerekli çalışmalar yapılarak bilgi verilmesini istedi.

TRAMVAY KURUÇEŞME’YE UZAYACAK:

Genel Sekreteri İlhan Bayram, Meclis gündemine başlamadan önce Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı proje ve hizmetleri anlattı. İzmit’te tramvayın tuttuğunu belirten Bayram: “2’nci etabı için ihale aşamasındayız. 4 durak ilave edilecek. Kademeli olarak Elginkan Okullarına, sonra köprü geçişi yapılacak Plajyolu Arıtma Tesisleri’nde en son durak yapılacak. D-100 üzerinden geçip Kuruçeşme’ye ulaşacak. Kuruçeşme ve Okullar bölgesinin şehre ulaşımının daha rahat sağlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

ÖNCE GEBZE’YE SONRA İZMİT’E METRO:

12 istasyonlu Gebze Metro’sunu yapacakların belirten Bayram ulaşımla ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’dan Gebze OSB’ne önemli oranda nüfus geliyor. Bunu çözmek istedik. Marmarayla ortak istasyonla OSB’lere gidebilecek. Gebze içinde istediği istasyonlara gidebilecek. Gebze içindeki trafiğe destek olacak. Gebze’deki insanları denizle buluşturacağız. Bu yılsonuna kadar ihaleye çıkıp, gelecek yılının ilk 6 ay içinde kazma vurmayı hedefliyoruz. 2.5 milyar TL bedelli Gebze Metrosu’nu 4.5 yıl da tamamlayıp 2023 yılında hizmete sunmak istiyoruz. Büyükşehir olarak gücümüz yeter. İzmit’i Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle yapılmasını istiyoruz. Projelerle ilgili meclisi bilgilendireceğiz, sunumlar yapacağım.”

TRAMVAY KURUÇEŞME’YE UZAYACAK:

Genel Sekreteri İlhan Bayram, Meclis gündemine başlamadan önce Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı proje ve hizmetleri anlattı. İzmit’te tramvayın tuttuğunu belirten Bayram: “2’nci etabı için ihale aşamasındayız. 4 durak ilave edilecek. Kademeli olarak Elginkan Okullarına, sonra köprü geçişi yapılacak Plajyolu Arıtma Tesisleri’nde en son durak yapılacak. D-100 üzerinden geçip Kuruçeşme’ye ulaşacak. Kuruçeşme ve Okullar bölgesinin şehre ulaşımının daha rahat sağlanmasını hedefliyoruz.” dedi.

ÖNCE GEBZE’YE SONRA İZMİT’E METRO:

12 istasyonlu Gebze Metro’sunu yapacakların belirten Bayram ulaşımla ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’dan Gebze OSB’ne önemli oranda nüfus geliyor. Bunu çözmek istedik. Marmarayla ortak istasyonla OSB’lere gidebilecek. Gebze içinde istediği istasyonlara gidebilecek. Gebze içindeki trafiğe destek olacak. Gebze’deki insanları denizle buluşturacağız. Bu yılsonuna kadar ihaleye çıkıp, gelecek yılının ilk 6 ay içinde kazma vurmayı hedefliyoruz. 2.5 milyar TL bedelli Gebze Metrosu’nu 4.5 yıl da tamamlayıp 2023 yılında hizmete sunmak istiyoruz. Büyükşehir olarak gücümüz yeter. İzmit’i Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle yapılmasını istiyoruz. Projelerle ilgili meclisi bilgilendireceğiz, sunumlar yapacağım.”



BANLİYO TRENLERİ NE OLACAK?

CHP’li Meclis üyesi Orhan Tanış, “ Banliyo trenleri, 5 istasyona 4’er sefer yapılıyor. Hazır demiryolu hattı ve istasyonlar var. Neden banliyö seferleri yapılmıyor” diye sordu. Tanış’a cevap veren Bayram, “Hızlı Tren aksamaması için sefer sayısı az. Devlet Demiryolları çalışmaları tamamladıktan sonra banliyö tren sefer sayılarını artıracak.” dedi.

ENCÜMENE BOZKURT, BİRLİĞE UMUTLU:

AK Parti İzmit İlçe başkanlığına seçilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Hasan Ayaz’ın yerine CHP’li Ercan Umutlu ilk kez toplantıya katıldı. Ayaz’dan boşalan Encümen üyeliği için seçim yapıldı. Tek aday gösterilen AK Partili Aykut Bozkurt, AK Parti ve CHP’li üyelerin verdiği oylarla Encümen üyesi seçildi. Bozkurt’a 57 meclis üyesi oy verirken 4 oy boş çıktı. Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği üyeliğinden de istifa eden AK Partili Ayaz’ın yerine yeni üye Ercan Umutlu oldu. Özak, siyasette nezaket gereği CHP’li Umutlu’yu aday gösterdiklerini söyledi.

CHP’LİLER DEVİR’E KARŞI:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait muhtelif yerlerde bulunan 4 adet işyerinin Belde A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesiyle ilgili raporda Metropol İş Merkezi zemin katında bulunan kapalı otopark ile SDKM’de 2 No’lu işyeri-kafeteryanın işletilmesinin 5 yıl süreyle uzatılması raporuna CHP’liler red oyu verirken, AK Partililer olumlu görüşleri ile oy çokluğu ile kabul edildi.

DENEYEREK ÖĞRENİYORUM:

Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Deneyerek Öğreniyorum” adlı proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi komisyonda ve mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ortaokul ve orta öğretim öğrencilerinin gözlem yapma, fikir üretme, yorum yapma ve gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Labaratuvar Sınıfları kurulması ve malzeme alması sağlanacak.

GÖLCÜK’E YENİ KAYMAKAMLIK BİNASI:

Gölcük Donanma Caddesi’nde bulunan yetersiz kalan Kaymakamlık binasının yıkılıp yanında bulunan askeri alanla birleştirilerek yaklaşık 6 bin metrekarelik alana bakanlık tarafından yeni Kaymakamlık binası yapılmasıyla ilgili imar planı değişikliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde “Erken Teşhis Yolunda Taranmayan Kalmasın-Gezici Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Projesi” için protokol yapılmasıyla ilgili teklifler oy birliğiyle kabul edildi.

2 DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU:

Büyükşehir Belediyesi’nde işlerin hızlı ve verimli olması amacıyla 2 yeni daire başkanlığı kurulmasına karar verildi. Etüd Plan Proje Daire Başkanlığı ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlıklarını kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Daire Başkanlıkları için alt müdürlükler de oluşturulacak.



