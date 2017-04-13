Büyükşehir Meclisi’nde önemli kararlar: Devredildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin bugün İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında yapılan Nisan ayı toplantısında önemli kararlar alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Karaosmanoğlu, “13 yılı geride bıraktık, 14’ncü yıla girdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz en üst karar olarak her zaman bizim için rehber oldu. Karşılıklı anlayış içinde kentin yararına ne yapabiliriz. Ben ve meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En güçlü ve örnek alınması gereken ekibimiz var. Halkımızı refahı kentimizin gelişmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Her geçen gün daha ileri götürüyoruz ama yeterli görmüyoruz. Avrupa kentlerinden daha güzel hale getireceğiz, başladık önemli adımlar attık.” dedi.

"Hiç endişe etmeden suyu için"

Karaosmanoğlu her zaman olduğu gibi şebeke suyu ile görüşleri şöyleydi: “Suyla ilgili denetimleri vatandaş bilsin. Bizim şebekeden musluktan akan su; pet şişe sularından daha kaliteli, garantili ve sağlıklı olduğunu iddia ediyor ve inanıyorum. Vatandaş hiç endişe etmeden suyunu içsin.”

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 140 maddenin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, 2016 yılı faaliyet raporu görüşülüp, 2016 yılı denetim raporunun sunumu yapıldı. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılacak meclis toplantısında 5 Encümen üyesi, 7’şer kişiden 9 ihtisas komisyon üyesi seçildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali devredildi

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Şehirlerarası Otobüs Terminalinin binası, arsası ve müştemilatı ve işletmesi Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri A.Ş’ye devredilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna CHP’liler muhalefet ederken, oy çokluğu ile kabul edildi.

Karaosmanoğlu’ndan doğalgaz müjdesi

Kartepe Teleferik Projesi

Kartepe Teleferik Projesi kapsamında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Hikmetiye(Derbent) 20 bin 279 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Kartepe Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle ilgili komisyon raporuna CHP’liler red oyu verdi. Oy çokluğu ile kabul edildi.

3 ayrı mahallede cami

Meclis toplantısında 3 ayrı mahallede cami yapılmasıyla ilgili komisyon raporları görüşüldü. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 1543 metrekare yüzölçümlü taşınmaza, cami yapılması için İzmit Kaymakamlığı-İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesiyle ilgili komisyon raporuna CHP’liler muhalefet şerhi koydu. Oy çokluğuyla kabul edildi.

Seka Devlet Hastanesi yakınına cami

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde Seka Devlet Hastanesi yakınındaki Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 1346 metrekare yüzölçümlü taşınmazın cami yapılmak üzere İzmit İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesiyle ilgili komisyon raporuna CHP’liler muhalefet şerhi koydu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmit M.Alipaşa Mahallesi’nde mevcut caminin arkasında alanda yapılacak imar planı değişikliği ile ilgili komisyon kararına CHP’liler, red oyu verdi. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Lastik Tekerlekli Yükleyici Kanal Kazıcı’nın bedelsiz olarak Çorum ili Ortaköy Belediyesi’ne verilmesiyle ilgili komisyon kararı, Toplu Taşıma Daire Başkanlığı bünyesinde Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü adında müdürlük kurulmasıyla ilgili komisyon raporu kabul edildi.

Deniz rıhtımı üzerindeki işletme Antikkapı A.Ş’ye

Toplu Taşıma Daire Başkanlığı bünyesinde Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü adında müdürlük kurulması, Sekapark 2.Etap sahil 2 restoran yanındaki deniz rıhtımı üzerinde yapılacak olan işyerinin işletilmesinin Antikkapı A.Ş’ye devredilmesiyle oy birliği ile kabul edildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi

İzmit Körfez Mahallesi D-100 Karayolu üzeri Toyota Plaza önünde yapılmakta olan yaya üst geçidine “Muhsin Yazıcıoğlu Üst Geçidi” isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

CHP'de Uysal yerine Taşdemir

CHP şerh koydu

CHP Meclis üyesi olarak Denetim Komisyonu’na şerh koyduğunu açıklayan Engin Taşdemir, açık ihale yöntemiyle yapılması gereken işlemlerin bazılarında rekabet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmadığını belirtti, “Doğrudan teminlerde sürekli aynı firmaların tercih edilmesi mal ve hizmet alımında ne kadar dikkatsiz ve özensiz davranıldığını göstermektedir. Bazı ihalelerin özellikle açık ihale olması gerekirken, doğrudan temin şeklinde bölünerek yapılmış olması, yanlış bir durumdur.” dedi.

İşte seçilen encümen ve komisyonlar