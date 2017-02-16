Büyükşehir Meclisinde Sayıştay Raporu konuşuldu

Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantısı, bugün İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapıldı.

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu meclis toplantısında 114 maddeden oluşan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, açılış konuşmasını yaptığı meclis toplantısında, 3 Mart günü SDKM’de 19.30 da başlayacak Sevda-yı Muhammed Hoca Ahmed Yesevi Bestelenmiş Hikmetler ve Albüm Tanıtım konserine meclis üyelerini davet etti.

Karaosmanoğlu: “Yanlış hesap, Bağdat’tan döner”

CHP’li üyelerin Kent Konut ile ilgili Ekim 2016 tarihli Sayıştay raporunda yer alan konularla ilgili önerge verdiler; sözlü ve yazılı açıklama yapılmasını istediler. Kent Konut’un, 13 yıldır hizmet verdiğini, 10 bin üzerinde konut yaptığını, önemli bölümünü zamanında bitirdiğini belirten Karaosmanoğlu, Sayıştay denetiminde farklı farklı kararlar çıkabildiğini, raporların internet sayfasında bile yer aldığını, bilerek siyasilerin elde ettikleri bir haksız kazancın söz konusu olmadığını söyledi, “ Bazı işlemlerde teknik, yanlış usule uymayan hesaplar olabilir. Yanlış hesap Bağdat’tan döner.” dedi.

Büyükakın: “Kent Konut batmadı; yoluna devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Kent Konut’un yönetim kurulu başkanı olarak Sayıştay’ın denetçi raporu ile ilgili açıklama yaptı. Büyükakın, şunları söyledi: “ Yapılan, Sayıştaş’ın düzenlilik denetimidir; kurumun zarara uğratılıp uğratılmadığı bir karar değildir. Hüküm değildir; denetçi raporunu yansıtır. Sadece denetçiyi bağlar. Hüküm Danıştay’ın dava daireleri tarafından verilir. 8 yıllık dönemi denetledi. Raporda, Daire Satış Bedelleri 26 milyon zarar etmiş gösteriliyor. Kentsel Dönüşüm amacıyla kamulaştırılan yerler satılsın diyor ama bu mümkün değildir; satılamaz. Denetçi yerden göğe kadar haksız. Yahya Kaptan kendi mülkümüz olduğunu için arsasını sattık. Kentsel Dönüşüm için kamulaştırılan bir yer değildi, olsaydı satamazdık. Yuvacık Bahçekent Konutlarında müteahhitle anlaşmazlık oldu, dava açıldı, kurumu zarara uğrattınız. Zararı ödeyin deniliyor. Genel Müdür indirimde, Ticaret Kanunu’nda kendisine verilen yetkilerini kullandı, bunun da cevabı verildi. Personele indirim yapıldı iddiası, konutları indirimli olarak satabiliyorsak, personele de indirim yapılabilir. İşletmecilik gereği olduğunu düşünüyoruz. Kamuoyuna yansıtılan zarar 50 milyon değil, 56 milyon çıkıyor. Yargılama imkanı olsaydı; hiçbiri aleyhimize sonuçlanmayacağından eminiz. Ramazan’dan 3 ay sonra, İftar yaptık demişsiniz deniliyor. İftar organizasyonları bellidir, ne zaman yapıldığı bellidir. Faturayı kesende Antikkapı. Faturayı neden 3 ay son kestin denmesini sizlerin takdirine bırakıyorum. Kent Konut bu kentin şirketidir. Bu yıl 20 milyon TL kar etti. Kent Konut’un battığı yok; son derece sağlam şekilde yoluna devam ediyor. Kent Konut bu kentin malıdır.”

Karasosmanoğlu: Kasten yapıldığını düşünüyorum

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Dava edelim, kasten yapıldığını düşünüyorum. Bazı projeler çok hızlı gidiyor, bazen tıkanıyor. Böyle zamanda satmak için kamuoyuna açıklama yapıldıktan sonra, indirim yapılabiliyor.” dedi.

CHP’li Engin Taşdemir’in “1.5 yıl geçmesine rağmen Kent Konut’la ilgili önergemize bir cevap verilmedi. Süren soruşturmanın akıbetini öğrenmek istiyoruz” sorusuna, Genel Sekreter Büyükakın, “Geçtiğimiz yıllardan itibaren Bağımsız Denetim Raporu hazırlanıyor. Teftiş raporumuz sonuçlandı. Rapora Kent Konut verdiği cevaplarda tamamlandı. Raporu, meclis üyelerimizle paylaşabiliriz.” diye cevap verdi.

Mecliste ve Bütçe, Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun Sosyal Eşitsizliğin Giderilmesi projesi kapsamında “Engelsiz Köy” ve “Atla Terapi” projelerinin protokolleri yapılmasıyla ilgili ortak rapor görüşüldü kabul edildi. Proje kapsamında Derince Tahtalı Göleti kenarında “Mutluköy Yaşam Merkezi” adıyla engelsiz tatil köyü kurulacak. Engelliler bu merkezde aileleri ile birlikte belirli sürelerle kamp yapma imkanı bulacak. Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi arasında yapılan protokolle; engelli bireyler için Kartepe’de Alta Terapi Merkezi yapılacak. Yahya Kaptan isminin belediye tarafından bir yer esere verilmesiyle ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Başiskele Barbaros ve Sahil Mahallesi sınırında bulunan Kütükçü Dayı Sokağın isminin Edanur Sokak, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Maden Sokak isminin Seyrek Sokak, Körfez Mahallesi’nde bulunan Göçtüler Sokak isminin değiştirilmesiyle ilgili raporlar oy birliği ile kabul edildiği Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, Kartepe Sapancı Yolu Caddesi Cengiz Topel Askeri Alan bölgesinde yenilenen Köprülü Kavşağa “Deniz Hava Şehitleri Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi komisyonda oy birliği ile alındı. Mecliste de oy birliği ile karar alındı.

Seka Devlet Hastanesi yakınında camiye onay

İzmit Seka Devlet Hastanesi yakınında bulunan 1372 metrekarelik Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanda, Müftülüğün cami yapılması talebi meclis toplantısında görüşülüp oy birliği ile kabul edildi. Seka Devlet Hastanesi’nde yatan hasta ve yakınları ile bölgede oturan ve işyerleri bulunanları memnun edecek cami yapımı için Anıtlar Kurulu’nun onayladığı yerle ilgili imar planı değişikliği meclis tarafından dan da onaylandı.

Kartepe Belediyesi’nin yapacağı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenecek “Teleferik Projesi”ne ait imar planı değişikliği ile ilgili komisyon kararı Büyükşehir Meclisi’nde görüşülüp, oy birliği ile kabul edildi. Derbent’in üst kesimi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı arasında yapılacak yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Teleferik Hattı’nın yapılmasıyla ilgili meclisten alınan karar sonra çalışmalar başlatılacak.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilen İzmit Bayraktar Mahallesi’nde 16 bin 669.75 metrekarelik ormanlık alanın, hazırlık maksatlı dolgu işlemi için İzmit Belediye Başkanlığı’na devredilmesiyle ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nın 1997 model Greyder ve 2006 model damperli kamyonun bedelsiz olarak Sapanca Belediyesi’ne verilmesiyle ilgili teklifler komisyona gönderilmeden oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gelecek ay toplantısının 16 Mart günü 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.