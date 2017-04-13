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Büyükşehir Meclisi’nde seçim var

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Büyükşehir Meclisi’nde seçim var
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı Yoplantısı bugün yapılacak. 15.00’te başlayacak toplantıda Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapılacak.

Çoğunluğunu imar konularının oluşturduğu 140 maddenin görüşülüp karara bağlanacağı meclis toplantısında, 2016 yılı faaliyet raporu görüşülüp, 2016 yılı denetim raporunun sunumu yapılacak. İbrahim Karaosmanoğlu başkanlığında yapılacak meclis toplantısında 5 Encümen üyesi, 7’şer kişiden 9 ihtisas komisyon üyesi seçilecek.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 75 milyon 392 bin TL değerindeki binası, arsası ve müştemilatı ve işletmesi Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri A.Ş’ye devredilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun oylanacağı meclis toplantısında Kartepe Teleferik Projesi kapsamında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Hikmetiye (Derbent) 20 bin 279 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Kartepe Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle ilgili komisyon raporu görüşülecek.

Meclis toplantısında 2 ayrı mahallede cami yapılmasıyla ilgili komisyon raporları da yer alıyor. İzmit M.Alipaşa Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 1543 metkekare yüzölçümlü taşınmaza, İzmit İlçe Müftülüğü adına TOKİ tarafından cami yapılması ve İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde Seka Devlet Hastanesi yakınındaki Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan 1346 metrekare yüzölçümlü taşınmazın cami yapılmak üzere İzmit İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesiyle ilgili komisyon raporları oylanacak.

Toplu Taşıma Daire Başkanlığı bünyesinde Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü adında müdürlük kurulması, Sekapark 2.Etap sahil 2 restoran yanındaki deniz rıhtımı üzerinde yapılacak olan işyerinin işletilmesinin Antikkapı A.Ş’ye devredilmesiyle ilgili süre uzatımı teklifi komisyona havale edilecek.

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