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"Büyükşehir olarak sizlerin yanındayız"

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"Büyükşehir olarak sizlerin yanındayız"
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve üyelerini Gebze’deki makamında konuk etti. 

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Birinci, Denetim Kurulu Üyesi Esat Dolgun ve Bölge Müdürü Murat Demir’de hazır bulundu. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na kuruluşundan bu güne “Bir Hedefin Peşinde Çeyrek Asır” adlı 25 Yıllık TOSB Tarihçe kitabını da takdim etti. Burhanoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan TOSB kavşağı için bir kez daha teşekkür etti.

Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde ulaşıma nefes aldıran TOSB kavşağının, İstanbul ve Ankara yönü gidecek ağır vasıta araçların TEM’e giriş-çıkışları kolaylaştırdığını ve bölgedeki sanayicilerin zaman kaybı sorununu çözdüğünü vurgulayan Karaosmanoğlu, yeni TOSB yönetimine çalışmalarında başarılar dilerken, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti de belirterek teşekkür etti.

8 Haziran tarihinde yapılan 1. olağan genel kurul toplantısının ardından Yunus Çiftçi’den görevi devralan Ömer Burhanoğlu, “258 Hektar büyüklüğünde olan Organize Sanayi Bölgemiz, kendi örnekleri içerisinde en iyi örneklerinden olmakla birlikte, tek Global İhtisas Organize Sanayi Bölgesidir. TOSB, yüzde doksan doluluk oranına ulaşmıştır. 12 adet Ar-Ge Merkezine de sahip durumdayız. Bölgemizde ihracat rakamları da yılda bir buçuk milyar dolar olup, istihdam sayımız 20 bin kişidir. Bugüne gelen bu başarı grafiğini daha ileriye götürmek için yoğun biçimde çalışacağız” açıklaması yaptı.

Sanayicilere, üretim yapan vatandaşlara, iş dünyasına ülke olarak müteşekkir olduklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması sizlerin gayretleriyle olacaktır. Sizlere destek olmak bizler için büyük bir onurdur. Unutmayın ki sanayicimizin ve vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Büyükşehir olarak sizlerin yanındayız” diyerek sözlerini tamamladı.  Görüşme karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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