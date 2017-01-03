Büyükşehir pazarlığında 38 madde tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 900 kadrolu işçi adına Hizmet-İş Sendikası ile Yerel Sen İşveren Sendikası arasında devam eden yeni dönem toplu sözleşme pazarlığının 2’nci oturumu bugün yapıldı.

33 İDARİ MADDE

İşveren sendikası Yerel-Sen’in Merkezi’nde gerçekleştirilen ikinci buluşmaya Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, yönetici ve işyeri temsilcileri ile Yerel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılan ilk oturumda taslaktaki 61 maddeden 5’inde anlaşma sağlanmıştı. Bugün yapılan oturumda idari 33 idari madde üzerinde daha anlaşma sağlandı. Görüşmede toplam 38 madde geçildi.

19 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak 3’üncü oturumda taraflar parasal konuları ele alacak. Yerel-Sen’in yapılacak bu üçüncü buluşmada Büyükşehir çalışanlarına yönelik ücretteki zam teklifini iletmesi bekleniyor. Hizmet-İş Sendikası, yeni dönem toplu sözleşmesinde işverenden yüzde 25 zam talebinde bulunmuştu.

Hizmet-İş Derince Belediyesi’ndeki 140 üyesi adına da pazarlığa yarın (Çarşamba) devam edecek.

