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Büyükşehir personeline zaman ve yaşam yönetimi semineri

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Büyükşehir personeline zaman ve yaşam yönetimi semineri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında Senai Demirci’yi ağırladı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler kapsamında yazar Senai Demirci tarafından zaman ve yaşam yönetimi konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanı Dilek Karaca ve Büyükşehir personeli katıldı.

Eğitimde yaşamın çeşitli anlardan oluştuğunu ama yaşadığımız en önemli zamanın şimdiki zaman olduğunun altını çizen Senai Demirci, "Biz küçükken bakkal camında bugün yapılan alışverişler ücretli yarın bedava yazısı yazıyordu. O zamanlar o yazının önemini kavrayamamıştım. Ama yıllar geçmesine rağmen o yazı hala o bakkalda durur. O yazı yaşadığı günün önemini en etkili şekilde bana anlatmıştır’’ diye konuştu.

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