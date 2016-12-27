  • BIST 76.803
  • Altın 129,434
  • Dolar 3,5197
  • Euro 3,6784
  • Kocaeli 3 °C

Büyükşehir spor salonlarının sayısını artırıyor

»
Büyükşehir spor salonlarının sayısını artırıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ildeki spor yapma oranını artırmak adına 2016 yılında yeni salonlar ve spor sahaları inşa etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporu kent genelinde geniş kesimlere yaymak amacı ile hayata geçirdiği projelerinde 2016 yılında hız kesmedi. Bu kapsamda birçok ilçede futbol sahaları, kapalı spor salonları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan okullara da basketbol ve voleybol alanlarını hizmete açtı. Kocaeli’deki her vatandaşın rahatlıkla spor yapmasını sağlayan 2016 yılındaki çalışmalardan birisi Kartepe Sarımeşe’de hayata geçirildi. 1000 kişilik çok amaçlı spor salonu özelliği taşıyan tesis, 2 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. 2 katlı tesiste; basketbol, voleybol, hentbol oyun sahası ile güreş, karate gibi mücadele sporları yapılabilecek. 

Doping kontrol odasının da yer aldığı salonda hakem odası, güreş, taekwando, karate gibi salon sporlarının yapılacağı 2 adet antrenman salonu, antrenör odası, teknik odalar, yönetim odası, dinlenme salonu, sağlık odası, ısıtma merkezi ve duş ve tuvaletler bulunuyor. Öte yandan spor salonlarının dışında futbol sahaları da kente kazandırıldı. 

Bu tesislerden birisi Dilovası’nın Tavşancıl bölgesinde yapıldı. Tavşancıl Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olan Salih Gün’ün adını taşıyan futbol sahasının 983 kişi kapasiteli tribünü bulunuyor. Saha 68x105 metre ebatlarında, 9 bin 100 metrekare alanda FIFA2 standartlarında sentetik çim serilerek yapıldı. Ayrıca çalışma kapsamında mevcut üç katlı idari binanın da tadilatı gerçekleştirildi.

Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcan, UEFA A Kursu’nu bitirdi26 Aralık 2016 Pazartesi 17:04
  • U-15 Ligi Play-Off’ta ikinci maçlar26 Aralık 2016 Pazartesi 17:02
  • Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 17:00
  • Ç.Balaspor, bu kez puansız:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:58
  • Nusretiyespor, son nefeste:2-426 Aralık 2016 Pazartesi 16:56
  • İlimtepe 3’de 3 yaptı:0-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:54
  • Gebze derbisinde Beylikbağı, Dilovası Belediye’yi yendi:2-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:53
  • İhsaniye değil, Seka Doğan:3-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:52
  • Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Kullarspor moral buldu:1026 Aralık 2016 Pazartesi 16:46
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Topel’in peşini bırakmayalım
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti