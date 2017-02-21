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Büyükşehir trafik denetimi için harekete geçti

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Büyükşehir trafik denetimi için harekete geçti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 7 adet motosiklet alımı ile ilgili ihale açtı. İhale, 3 Mart günü saat 15.30’da Zabıta Daire Başkanlığı’nda yapılacak.

TRAFİK DENETİMİ

 Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce de 5 adet araç çekicisi ihalesi açmıştı. Büyükşehir Zabıtası’nın araç çekicileri ve motosikletli ekiplerle trafik denetimlerinde daha etkin olmayı hedeflediği sanılıyor.

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