Büyükşehir trafik denetimi için harekete geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 7 adet motosiklet alımı ile ilgili ihale açtı. İhale, 3 Mart günü saat 15.30’da Zabıta Daire Başkanlığı’nda yapılacak.

TRAFİK DENETİMİ

Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce de 5 adet araç çekicisi ihalesi açmıştı. Büyükşehir Zabıtası’nın araç çekicileri ve motosikletli ekiplerle trafik denetimlerinde daha etkin olmayı hedeflediği sanılıyor.