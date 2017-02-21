Büyükşehir trafik denetimi için harekete geçti

TRAFİK DENETİMİ
Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce de 5 adet araç çekicisi ihalesi açmıştı. Büyükşehir Zabıtası’nın araç çekicileri ve motosikletli ekiplerle trafik denetimlerinde daha etkin olmayı hedeflediği sanılıyor.
TRAFİK DENETİMİ
Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce de 5 adet araç çekicisi ihalesi açmıştı. Büyükşehir Zabıtası’nın araç çekicileri ve motosikletli ekiplerle trafik denetimlerinde daha etkin olmayı hedeflediği sanılıyor.
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