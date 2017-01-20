Büyükşehir uyardı: Dolandırıcılara kanmayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iştirakler ve üst düzey yöneticilerinin adını bağış ve yardım taleplerine karşı kullananlara karşı vatandaşları uyardı.

Bağış ve yardım taleplerine karşı vatandaşları uyaran yetkililer, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey yöneticilerinin isimleri bahane edilerek bağış ve yardım talebinde bulunulmaktadır. Dolandırıcılar son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal’ın adını kullanarak Halep için yardım talebinde bulundular" dedi.

Bu ve benzeri taleplere itibar edilmemesi ve yardımda bulunulmamasını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, karşılaşılacak sorunlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne müracaat edilmesi gerektiğini ifade etti.