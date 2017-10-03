Büyükşehir ve AKUT'tan dev proje

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. İbrahim Karaosmanoğlu ve Recep Şalcı, Kumcağız'da 'Doğada Yaşam Kamp Alanı' kurulması kararını aldı. Karadeniz'in hemen kıyısında oluşturulacak kamp alanı içerisinde barındıracağı sosyal alanlarla konuklarına çok özel deneyimleri de yaşatacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile AKUT iş birliğiyle Kocaeli'ne kazandırılacak 'Doğada Yaşam Kamp Alanı' içerisinde kampçılık, doğa yürüyüşleri, doğada yön bulma, tırmanış, ekstrem sporlar, dağ bisikleti, oryantring, doğada ilkyardım, acil durum eğitimi, tarım, beslenme, hayvan sevgisi, yüzme, kano, serbest dalış, tüplü dalış, anne-çocuk kampları ile baba-çocuk kamplarını barındıracak.

Çocukların doğayla uyumlu yaşamasını sağlamak için bu projeyi gerçekleştireceklerini ifade eden Recep Şalcı, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte oluşturacağımız bu muazzam kamp alanında, özgüveni yüksek, karar alabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımıza takım çalışması ve gerektiğinde takımının lideri olabilme becerisini kazandırmanın yanı sıra iletişim becerilerini geliştirmek amacındayız" dedi.

Kamp alanı sayesinde doğada barınma, beslenme, yön bulma, hareket etme becerisine sahip olacak yeni bir neslin yetişmesine katkı sunacaklarını da söyleyen Şalcı, "Doğa sporlarına ilgi duyulması ve yapılmasının önünü bu kampla açacağız. Doğa sporları ile erken yaşta tanışan çocuklar doğayı koruyan, çevreye duyarlı birer birey olmaktadır. Çocukların doğada hareket kabiliyetlerini arttırıp, ekip halinde hareket etmesini ve çeşitli bitki türleri ile yakından tanışmasını sağlayacağız. Doğa sporları çocukların dikkat, merak keşfetme becerilerini geliştirecektir" diye konuştu.

İbrahim Karaosmanoğlu geleceğin güçlü Türkiye'sini oluşturacak, fiziksel ve zihinsel gelişimini en iyi düzeyde gerçekleştirmiş gençler için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın daha özgüvenli, sağlıklı, sorgulayabilen, çağın gerekliliklerini bilen ve değerlerine sahip bir nesil için büyük bir projenin adımlarını, Türkiye'nin gururu AKUT ile birlikte atıyoruz. İnanıyorum ki çok faydalı olacak 'Doğada Yaşam Kamp Alanı' ile yavrularımıza bir birinden değerli bilgileri ve tecrübeleri izcilik mantığıyla da aktaracağız. Çocuklarımızı bu kampta birkaç gün misafir edecek, AKUT'un deneyimli kadrolarıyla çok verimli bir eğitimden ve tecrübeden geçmelerini sağlayacağız" dedi.