Büyükşehir vektör ile mücadeleye ara vermiyor

Başta sivrisinek, karasinek, kemirgen ve haşerelere zararlıların üreme alanlarına kadar girilerek son sistem araç ve ekipmanlar ile anında müdahalede bulunuluyor.
AMFİBİK ARAÇ
Çalışmalar kapsamında, bataklık, sazlık gibi ulaşılması zor alanlarda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 8 çarpı 8 amfibik araç ve hiç kimyasal ilaç kullanılmadan sivrisinek larvaları ses dalgalarıyla yok ediliyor. Larva sonic cihaz mücadelede etkin rol oynuyor. Çatı olukları gibi zor noktalara erişim imkanı tanıyan teleskopik araç ise tüm yaz boyunca vektör mücadelesi çalışmalarına destek veriyor.
SOĞUK PÜSKÜRTME İLE ERGİN MÜCADELE
Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalara ek olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği doz ve aralıklarla Mist Blower denilen cihazlarla soğuk püskürtme tarzında çalışan cihaz ile de ergin mücadelesi yapılıyor.
DUMANLAMA YÖNTEMİ
Yaz dönemi çalışmaları kapsamında aşırı sıcaklardan kaçmak ve üreme amacıyla yer altı sistemlerine sığınan ergin sivrisineklerle etkin mücadele ediliyor. Bunun için belirli dönemlerde altyapı sistemlerine termal fog denilen cihazlarla dumanlama yöntemiyle ek ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor.
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