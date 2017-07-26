Büyükşehir vektör ile mücadeleye ara vermiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen vektör mücadelesi hizmeti yaz dönemi çalışmaları devam ediyor.

Başta sivrisinek, karasinek, kemirgen ve haşerelere zararlıların üreme alanlarına kadar girilerek son sistem araç ve ekipmanlar ile anında müdahalede bulunuluyor.

AMFİBİK ARAÇ

Çalışmalar kapsamında, bataklık, sazlık gibi ulaşılması zor alanlarda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 8 çarpı 8 amfibik araç ve hiç kimyasal ilaç kullanılmadan sivrisinek larvaları ses dalgalarıyla yok ediliyor. Larva sonic cihaz mücadelede etkin rol oynuyor. Çatı olukları gibi zor noktalara erişim imkanı tanıyan teleskopik araç ise tüm yaz boyunca vektör mücadelesi çalışmalarına destek veriyor.

SOĞUK PÜSKÜRTME İLE ERGİN MÜCADELE

Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalara ek olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği doz ve aralıklarla Mist Blower denilen cihazlarla soğuk püskürtme tarzında çalışan cihaz ile de ergin mücadelesi yapılıyor.

DUMANLAMA YÖNTEMİ

Yaz dönemi çalışmaları kapsamında aşırı sıcaklardan kaçmak ve üreme amacıyla yer altı sistemlerine sığınan ergin sivrisineklerle etkin mücadele ediliyor. Bunun için belirli dönemlerde altyapı sistemlerine termal fog denilen cihazlarla dumanlama yöntemiyle ek ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor.