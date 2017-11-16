Büyükşehir’de 176 maddelik meclis
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısı bugün yapılıyor. Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te başlayacak toplantıda, gündemdeki 176 madde görüşülerek karara bağlanacak.
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İSİMLENDİRMELER
Büyükşehir Meclisi’nde gündemin büyük bölümünü çeşitli sokak, üstgeçit ve parklara çeşitli isimlerin konulmasıyla ilgili önergeler oluşturuyor. İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde müftülüğe ait binanın daha önce dershane olarak kullanılan alt katlarının Büyükşehir’e kiralanması da görüşülecek. İlçe belediyeleriyle ilgili bütçe konularının ise, önümüzdeki ayki toplantıda ele alınacağı öğrenildi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi
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