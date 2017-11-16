Büyükşehir’de 176 maddelik meclis

İSİMLENDİRMELER

Büyükşehir Meclisi’nde gündemin büyük bölümünü çeşitli sokak, üstgeçit ve parklara çeşitli isimlerin konulmasıyla ilgili önergeler oluşturuyor. İzmit Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde müftülüğe ait binanın daha önce dershane olarak kullanılan alt katlarının Büyükşehir’e kiralanması da görüşülecek. İlçe belediyeleriyle ilgili bütçe konularının ise, önümüzdeki ayki toplantıda ele alınacağı öğrenildi.