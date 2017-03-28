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Büyükşehir'de anlaşma tamam

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Büyükşehir'de anlaşma tamam
Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında yürütülen Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 1000 işçiyi ilgilendiren Toplu-İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

İşveren Ücretler için yüzde 10 zam yaptı. Sendika ise yüzde 20 demişti. Sözleşme Perşembe günü imzalanacak. Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

Ayşegül KALAYCI

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