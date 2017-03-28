Büyükşehir'de anlaşma tamam

İşveren Ücretler için yüzde 10 zam yaptı. Sendika ise yüzde 20 demişti. Sözleşme Perşembe günü imzalanacak. Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.
Ayşegül KALAYCI
İşveren Ücretler için yüzde 10 zam yaptı. Sendika ise yüzde 20 demişti. Sözleşme Perşembe günü imzalanacak. Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.
Ayşegül KALAYCI
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