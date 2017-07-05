 Büyükşehir’de ‘’Bütçe Hazırlama Süreci’’ eğitimi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci” konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Bütçe ve Stratejik Yönetimler Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından yapılan konferansa, Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

Kurumlarda bütçe belirlerken başarılı olmanın gelir - gider dengesini tutturmak gerektiğini belirten Bütçe ve Stratejik Yönetimler Şube Müdürü Murat Ustaoğlu ‘’ Gelir gider dengesi her zaman en önemli unsurdur. Başarıyı sağlamak bu dengeyi doğru tutturmaktır. Giderler doğru tahmin edilirse eğer, başarılı bir iş ortaya çıkarılmış olur ‘’ diyerek sözlerini sürdürdü.

Bütçelerin belirlenmesinde yapılan işin performansının önemi olduğunu belirten Ustaoğlu ‘’ Başarılı işler bütçenizin artmasını ve daha fazla kaynak ile daha çok iş yapabilmenizi sağlar. Bu yüzden performansımızın ölçüsü de bütçe belirlemede oldukça önemlidir ‘’ dedi.