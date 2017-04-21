Büyükşehir’de Güneş; İzmit’te Sarıbay

16 Nisan referandumunun sonuçları, ilimizde önümüze yeni bir siyasi tablo çıkarttı. Artık siyasetle ilgilenen herkes için birinci hedef Mart-2019’da yapılacak yerel seçimlerdir.

Kocaeli’de yerel iktidar 2004 yılı mart ayındaki yerel seçimlerle birlikte değişti. Başlangıçta kentin tamamı AK Parti’ye teslim edilmemişti. Ama 2009’dan sonra, Kocaeli’yi yöneten tek parti, AK Parti oldu. Şimdi 16 Nisan sonuçları gösteriyor ki, 2019’da bu tablo değişebilir. AK Parti, karşılarına iyi, temiz ve halkın güvendiği adaylar çıkarsa, bazı bölgeleri kaybedebilir.

2019 Mart’ındaki yerel seçimlere gidilirken, hiç kuşkusuz ilk büyük mücadele partilerin içindeki adaylık yarışı olacaktır. AK Parti için alternatifler çok. Üç dönemi tamamlayan Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yeniden aday olacağını hiç sanmıyorum. Kabul etmek gerekir ki, Karaosmanoğlu’nun bu kentte kişisel bir karizması var. Ancak, AK Parti yine Büyükşehir için önemli bir ismi aday çıkartacaktır. Şimdiden adı geçenlerin başında Fikri Işık, Münir Karaloğlu (Antalya Valisi) var. İlyas Şeker olabilir. Ankara’da inandığı kadar güçlüyse, kuşkusuz Nevzat Doğan bu yarışa girecektir. Hüseyin Ayaz şansını zorlayacaktır.

Pekiyi ya CHP. Özellikle Büyükşehir adaylığı konusunda elinde çok fazla seçenek bulunmuyor. Geçen gün CHP İl Başkanı Sarıbay ile ziyareti sırasında sohbet ederken, ben ortaya attım; “Büyükşehir için Hurşit Güneş, İzmit için siz aday olursanız müthiş bir yerel seçim yaşanabilir” dedim.

Cengiz Ağabey’i yıllardır tanırım. Siyasete hem merakı, hem hırsı vardır. Cengiz Sarıbay, özellikle geçmişte milletvekilliğini çok istemiştir. Hala içinde milletvekilliği arzusu bulunduğunu da düşünüyorum. Ama Sarıbay akıllı adamdır. Yeni Anayasa’nın uygulamaya girmesiyle birlikte, 2019’dan sonra milletvekilliğinin bugünkü havası, önemi kalmayacak. Kocaeli’nin herhangi bir ilçesindeki Belediye Başkanlığı, milletvekilliğinden çok daha popüler ve havalı bir siyasi makam olacak.

Cengiz Ağabey benim teklifime, “Ben Belediye Başkanlığı yapamam” diye yanıt verdi. CHP’deki son il kongresinden Cengiz Sarıbay’ın parti içindeki bazı kişilere, İzmit adaylığı konusunda angaje olduğunu düşünmek zor değil. “Büyükşehir’e Hurşit Hoca” formülü için ise, “Sen hele Hurşit Hoca’yı ikna et. Benim durumumu sonra konuşuruz” dedi. Yani, bir açık kapı da bıraktı.

Prof.Dr.Hurşit Güneş ile hiç irtibatı kesmeyen ender kişilerden biriyim. Pek çok kişi farklı düşünse de ben Hurşit Güneş’e güveniyor ve siyasetteki her göreve yakışacağına inanıyorum. Her şeyden önce Hurşit Hoca “Toprak”tır. Bu coğrafyanın insanıdır. İyi eğitimli, biraz entelektüel, biraz köylü, dürüst ve temiz bir adamdır. CHP’de Genel Başkanlık yarışı içinde bulunuyor. Çok koşturuyor. Ama bu hedef hayli büyük ve zor bir hedef. 16 Nisan sonrası son konuşmamızda Hurşit Hoca’ya da “Abi gel Büyükşehir adayı ol. CHP seninle kazanabilir” dedim. “Olmaz” demedi. Tabii, kendisine CHP Genel Başkanlığı hedefini koymuş bir siyasetçiye Kocaeli Büyükşehir adaylığı birdenbire çok küçük gelebilir. Ama sanki ikna edebiliriz gibi duruyor.

Mart 2019’da CHP’nin ilimizde belediye kazanma şansı doğmuştur. Karamürsel, Gölcük, İzmit, Derince, Körfez, Büyükşehir çok doğru adaylarla ve bütün partililerin referandumda olduğu gibi gönüllü çalışmasıyla kazanılabilir. Şimdiden bazı kararlar almak lazım. Sanki dışarıdan bakılınca, bu ortamda en uygun isimler Güneş ve Sarıbay gibi duruyor. Aday hangi yöntemle belirlenirse belirlensin, bu iki isim “Ben varım” derse, CHP’nin 2019’daki adayları olabilir. Tabii, diğer ilçeler için de bazı önemli aday önerilerim var. Bunların bir kısmını İl Başkanı Sarıbay’a söyledim. Şimdilik, aramızda kalsın.

“Mart başında % 45’tik”

AK Parti’nin ilimizde önemli bir ismi var. Ortalıklarda pek gözükmeyen. İşini iyi yapan. Kimseyi kırmayan, en küçük bir akçeli işin içine ucundan kıyısından adı bulaşmamış, ortalıkta siyasi hırs ve hedeflerle dolaşıp insanları kırmayan bir isim.

Eğitimci. Bir yandan siyasetteki görevlerini yaparken, diğer yandan eğitim alanında kendisini geliştiren, yatırımlar yapan, yönettiği eğitim kurumlarına siyasetin zerresini sokmayan ve tanıyan herkesin takdir ettiği bir isim:

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz…

Önceki gün gazeteye ziyarete geldi. “Abi, referandum döneminde gelmek istemedim. Zaten o dönemde çok gelen gidenin olmuştur. Objektif gazetecilik anlayışınıza teşekküre geldim” dedi.

Ali Korkmaz’la elbette 16 Nisan sonuçlarını konuştuk. Malum, İzmit ilçe sınırları içinde HAYIR oyları çok az farkla da olsa EVET oylarını geçti. Ortaya çıkan bu sonuç nedeniyle, AK Parti içinde bazı kişilerin İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı hedef seçmesi de son derece doğal. Çünkü hem Korkmaz, hem Doğan özellikle akçeli işler konusundaki tavırları nedeniyle parti içinde de kimilerinin hedefi olabiliyorlar. Ali Korkmaz, 16 Nisan’da İzmit’te ortaya çıkan sonucun başarısızlık kabul edilemeyeceğine inanıyor. Bu konuda aynen Nevzat Doğan gibi konuştu:

“İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerin sonuçları ortada. İzmit bizim açımızdan hep zor bir bölge olmuştur. Bu ortamda bu sonucu kimse parti adına başarısızlık olarak gösteremez.”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Korkmaz önemli bir açıklama daha yaptı:

“Mart başındaki anketlerde İzmit’te EVET oranı yüzde 45 civarındaydı. Biz gerçekten çok iyi çalıştık. Son günlere gelinirken EVET oylarını yüzde 50’nin üzerine taşıdık. Ancak bir danışmanın federasyon ima eden sözleri son günlere girilirken bizim işimizi çok zorlaştırdı. Kendi partililerimizin kafasında bile soru işaretleri oluştu.”

Ali Korkmaz’ın kafasının arkasında kendisi için yeni bir siyasi hedef, gizli bir amaç yok. Kongreler dönemine de çok sakin bakıyor. Umarım, AK Parti İzmit’te böylesi değerli bir adamını, 825 oyluk farkı gerekçe gösterip, kongre döneminde harcamaz. AK Parti’nin İzmit gibi bir bölgede Ali Korkmaz gibi insanlara gerçekten çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Ekmek ve ulaşım zamlarına hazırlanın

16 Nisan geride kaldı. Bakmayın devam eden tartışmalara. Yakında biter. Hayat devam ediyor. Enflasyon yüksek. İşsizlik hala yüksek. TL değeri düşük. 16 Nisan öncesi pek çok zam beklentisi halı altına itelendi. “Bekleyin” denildi. Yakında yeni zamlar ensemizde boza pişirecek.

Özellikle ilimizde ekmek ve toplu taşıma fiyatlarında artışlar bekliyorum. Fırıncı rahatsız. Ekmek fiyatı 1.25 TL’ye çıkartılmıştı, Valilik müdahalesi ile 1 TL’ye düşürüldü. Ramazan öncesi ekmek fiyatında artışa onay verilecektir. Bakalım, Ramazan pidesi bu yıl kaça olacak, ne kadar büyük olacak?

Toplu taşımada rahatsızlık hiç bitmiyor. Minibüsçü zaten uzun süredir rahatsız. Maliyetler arttı. Toplu taşıma zammı da aylar önce talep edildi, referandum öncesi zamma izin verilmedi. Yakında toplu taşıma ücretleri de yükselecektir.

Yani, nereden baksanız zor bir yaz bizi bekliyor. Enflasyon iki haneli rakamlara çıkmışken, zamların uzun süre bekletilmesi de beklenemez. Aslında 16 Nisan öncesi siyasi kaygı olmaksızın zamlar yapılsaydı, belki şimdi yapılacak zamlardan daha düşük oranlı olabilirdi.