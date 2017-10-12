Büyükşehir’de meclis günü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısı bugün yapılıyor. Başkan Karaosmanoğlu, il dışında olduğu için, toplantıyı Başkan vekili Özak yönetecek.
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AYAZ’IN YERİNE UMUTLU
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün bir üye değişiyor. AK Parti İzmit İlçe Başkanı seçilince İzmit Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden Hasan Ayaz’ın yerine CHP’li Ercan Umutlu ilk kez Büyükşehir Meclisi toplantısına katılacak. Bugünkü toplantıda Gölcük için yeni kaymakamlık binası ile ilgili imar planı değişikliğinin de görüşülmesi bekleniyor.
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Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi
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