Büyükşehir’de meclis günü 

AYAZ’IN YERİNE UMUTLU

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün bir üye değişiyor. AK Parti İzmit İlçe Başkanı seçilince İzmit Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğinden istifa eden Hasan Ayaz’ın yerine CHP’li Ercan Umutlu ilk kez Büyükşehir Meclisi toplantısına katılacak. Bugünkü toplantıda Gölcük için yeni kaymakamlık binası ile ilgili imar planı değişikliğinin de görüşülmesi bekleniyor.

