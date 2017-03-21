Büyükşehir’de pazarlık yarın devam edecek

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki üyeleri adına Yerel Sen İşveren Sendikası ile yeni dönem toplu sözleşmesinin pazarlığına yarın (Çarşamba) devam edecek.

Hizmet İş Sendikası Büyükşehir’de çalışan 900 işçi için yüzde 25 zam talebinde bulunmuştu. İşveren adına görüşmelere katılan Yerel Sen ise yüzde 7 zam teklifinde bulunmuştu.

BELDE A.Ş. VE İSU PERŞEMBE

Belde AŞ ve İSU'da çalışan toplam 1800 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için yarın taraflar perşembe günü tekrar bir araya gelecek. Bilindiği üzere Hizmet-İş Sendikası işverenden yüzde 20 zam talebinde bulunmuştu. Yerel-Sen ise İSU için yüzde 7, Belde AŞ için yüzde 8,53 zam teklifinde bulunmuştu.

Ayşegül KALAYCI

