Büyükşehir’de sıra ücretlerde

Hizmet İş ile Yerel Sen arasında devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sıra ücret maddelerine geldi.

Yerel Sen’de gerçekleşen son görüşmede kalan ve çoğunluğu ücret maddelerinden oluşan 12 madde 13 Şubat’taki toplantıda görüşülecek.

1100 işçiyi ilgilendiren Büyükşehir sözleşmesi için taraflar taslaktaki 61 maddenin 49’unda anlaşma sağlandı. Son görüşmeye; Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, yönetim kurulu üyeleri ve iş yer temsilcileri katıldı. Ücret maddelerinden oluşan 12 madde 13 Şubat’ta görüşülecek. Hizmet-İş Sendikası, Büyükşehir çalışanları için ücrette yüzde 25 zam istiyor. İşveren sendikasının bu zamma nasıl bir teklif ile geleceği merak ediliyor.

DERİNCE’DE ARABULUCU SÜRECİ

Derince Belediyesi’nde çalışan 117 işçiyi ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri ise, işverenin ‘yüzde sıfır’ zam teklifinde bulunmasının ardından tıkanmıştı. İşyerinde örgütlü olan Hizmet İş Sendikası arabulucu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Arabulucunun atanmasının ardından 15 günlük süre başlayacak. Arabulucu sürecinde anlaşma sağlanamazsa 60 günlük grev süresi başlayacak. 60 gün içinde de anlaşma sağlanamazsa işçiler greve çıkacak.

Ayşegül KALAYCI