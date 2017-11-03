Büyükşehir’de taşeronu yine Belde AŞ çalıştıracak

İhaleye Hak İş Kocaeli Temsilcisi Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy ve taşeron işçiler de katıldı. İlk olarak Yol Bakım Onarım Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 500 işçiyi ilgilendiren muhammen bedeli 59 milyon 134 bin TL olan ihale yapıldı. İhaleye Büyükşehir iştiraklerinden Belde AŞ tek firma olarak katıldı. Belde AŞ, 56 milyon 677 bin TL’ye ihaleyi kazandı. Makine İkmal Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 600 işçiyi ilgilendiren muhammen bedeli 30 milyon 503 bin 029 kuruş TL olan ihaleye yine Belde AŞ tek firma olarak katıldı. İhaleyi 29 milyon 245 bin TL’ye Belde AŞ aldı.

YILBAŞINDA KADRO İSTİYORUZ

İhalede sonrasında konuşan Hak İş Kocaeli Temsilcisi Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, “Burada bizim var olan örgütlüğümüz toplu sözleşmemiz ve sendikalılığımız var dolayısıyla bugün de bir senelik yapılan bir ihale vardı. İnşallah yılbaşında bunlardan kurtulacağız. Ancak bu zamana kadar net bir açıklama yapılmamasından dolayı belediyede mecbur yeni yıl için ihale yapmak zorunda kaldı. Ancak şunu ifade ediyoruz biz de yılbaşında inşallah bu taşeronun ortadan çıkacağını işçilerimizin sırtından para kazanan kolay para kazanan çantacılık yapan taşeron sisteminin sona ereceğini umut ediyoruz. Başbakanımız cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yaptılar. Biz buna güveniyoruz. İnşallah yılbaşında da bu sona erecek. Ancak belediye her ihtimale karşı bu ihale yaptı. Arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. hepinize hayırlı olsun”

Ayşegül Kalaycı



