Büyüksehir’de uyuşmazlık raporu tutuldu

Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 900 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde daha önce yüzde 7 ücret zammı teklifinde bulunan işveren masaya yeni bir zam teklifi ile gelmeyince uyuşmazlık raporu tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 900 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de ücret pazarlığı Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında bu hafta da devam etti.

Görüşmeye Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy ve Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun’un yanı sıra iş yeri temsilcileri katıldı. Daha önce masaya yüzde 7 zam teklifi ile gelen işveren teni bir teklifte bulunmayınca arabulucu raporu tutuldu. Görüşmeyi değerlendiren Hizmet İş Şube Başkanı İdris Ersoy, “Görüşme çok hızlı bir şekilde bitti. Görüşmeler devam ediyor. İşveren yüzde 7 zam teklifinde ısrarcı. Yerel Sen’den yeni bir teklif gelmedi. Uyuşmazlık raporu tutuldu. Önümüzdeki hafta işverenle bir araya geleceğiz. Toplu Sözleşmeyi masada bitireceğiz diye umut ediyoruz” dedi. Hizmet İş Sendikası ise yüzde 20 zam talebinde bulunmuştu.

İSU VE BELDE A.Ş PERŞEMBE GÜNÜ

İSU ve Belde A.Ş.görüşmeleri ise perşembe günü saat 09.00 ve 10.00’da Yerel Sen’ de gerçekleşecek. Toplam 1800 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde işveren İSU için yüzde 7, Belde A.Ş. için ise yüzde 8,53 zam talebinde bulunmuştu.

Ayşegül KALAYCI