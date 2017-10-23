Büyükşehir’de yeni atamalar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. Buna göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapmakta olan Dr. Bayram Çolakoğlu, yeni kurulan Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığına atandı. Öte yandan Büyükşehir’de Sosyal Hizmetler Şube Müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Mücahit Arslan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına atanırken Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak görev yapmakta olan Bekir Köksal ise Sosyal Hizmetlerden sorumlu Danışman olarak görevlendirildi.

İSU Genel Müdürlüğünde Harita Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Mert Kanbur, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığına, İSU Genel Müdürlüğünde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosunda görev yapmakta olan Dr. İsmail Gülsoy ise Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına atandı.