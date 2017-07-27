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Büyükşehir’den 24 yeni otobüs

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Büyükşehir’den 24 yeni otobüs
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz mart ayında gerçekleşen ihalede alınan 24 yeni otobüs, Plajyolu Otobüs Garajı'nda gerçekleşen törenle teslim edildi.

Törene; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı Ali Yeşildal ve Doğan Erol, Toplu Taşıma Daire Başkanı, Salih Kumar, KARSAN-KAMUSAN firmasından Adem Ali Metin, belediye personeli ve 24 yeni aracı kullanacak olan şoförler katıldı. Tören sonunda yeni otobüslerle Büyükşehir binasına kadar deneme sürüşü yapıldı. 

DAR MAHALLELERE ULAŞIM SAĞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, “Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım sektörüne yeni katılan 24 aracın teslim töreni için bir aradayız. Bu araçların kent ulaşıma katkı sağlamasını, kazasız belasız vatandaşları taşımasını diliyorum. 24 tane özellikle eski tarihi, dar mahallelere ulaşım sağlamak için alındılar. Diğer otobüslere göre ebatları küçük. Avantajı büyük otobüsün uygun olmayan güzergâha verdiğinizde ekonomik olmuyor. Trafiği riske sokma sıkıntısı var. Bu araçlarla sıkıntılar çözüldü. Engelli vatandaşın araca daha rahat binmesini temin eden sistem bunlarda da var. Büyükşehir her noktada konforlu rahat belli zamanlarda insanlara ulaşım hizmeti vermekte. Görev yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Tekerinize taş değmesin” dedi.

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ARAÇ ÖZELLİKLERİ

2017 yılı Mart ayı içinde 20 Adet Dizel Yakıtlı Alçak Taban Girişli (Engelli Erişimine Uygun) 5,5-6,5 Metre Toplu Taşıma Araç İhalesi’ni gerçekleştirmişti. Bu ihalede 20 adet olan alım miktarı yüzde 20 arttırılarak, 24 adede çıkarıldı ve 2017 Temmuz ayı başında araç filosuna dahil edildi. Bu araçlar, boyutlarına nazaran 17 oturan yolcu, 3 ayakta yolcu ve 1 engelli yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olduğu için küçük otobüs olarak da adlandırılıyor. Donanımlarda ek olarak; Yokuş kalkış desteği (hill-holder) Şerit takip sistemi araçlarda mevcut.

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HAT NUMARALARI VE MEVKİLER

11 Valilik Erenler Kent Konut Üçyol, 61 Kulfallı Valilik, 62 Arızlı Valilik, 65 Yenidoğan Çocuk Hastanesi, 665 Yeniköy Gölcük, 670 Yazlık Gölcük, 680 İhsaniye İzmit, 720 Saraylı Gölcük Devlet Hastanesi, 730 Gölcük MYO Gölcük

Ayşegül KALAYCI

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