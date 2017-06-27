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Büyükşehir’den 36 bin 547 metre bisiklet yolu

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Büyükşehir’den 36 bin 547 metre bisiklet yolu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 13 yılda Kocaeli genelinde 36 bin 547 metre uzunluğunda yeni bisiklet yolu yaptı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana kent genelinde 36 bin 547 metre bisiklet yolu yaparak, sağlıklı yaşama katkıda bulundu. Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) ile bisikletle ulaşımı kent geneline yayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bisiklet aparatlı otobüsleriyle de pedal tutkunlarını sevindirdi.

Sağlıklı yaşamak için, iş yerine veya okuluna giderken bir yandan da spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez tutkusu olan bisiklet, Kocaeli’de son yıllarda hızla yaygınlaşan bir spor ve ulaşım aracı haline geldi. Yıllardır binlerce öğrenciyi bisiklet ile tanıştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bisiklet yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmaya çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde 36 bin 547 metre uzunluğunda yeni bisiklet yolu imal etti. Yaptığı her sahil ve park projesine bisiklet yolu uygulayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOBİS ile bisiklete ulaşımını kolaylaştırdı. Bisiklet aparatlı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ise pedal tutkunlarının ilçeler arasında ulaşımında kolay seyahatini sağlıyor.

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