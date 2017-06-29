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Büyükşehir’den cankurtaran ihalesi

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Büyükşehir’den cankurtaran ihalesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından açılan; Yüzme Havuzları Cankurtaran, Yüzme Eğitmeni, Havuz Operatörü ve Temizlik Personeli Hizmeti ihalesi bugün gerçekleşti.

İhale Komisyonu Başkanı Eyüp Ensar Demir’in yönettiği ihaleye 5 istekli katıldı. Muhammen Bedeli 232.709,75 TL olan ihalede; TR Akıncılar Gözetim ve Sos.Hiz. A.Ş 238.355,00 TL, Ayaz Sosyal Hiz. San ve TİC. LTD. ŞTİ.- Maydalar İn. San. Tic. LTD. ŞTİ. 221.319.21 TL, Celal Kavaz-Doğukan Cankurtarma Merkezi 241.247,00 TL, Deneyim Personel Des.Egt.İnş.Sağ.Sos.Hiz.LTD.ŞTİ. 234.064,00 TL, Berat Çevre Temiz.Orman Ürü.San.ve TİC LTD.ŞTİ. 215.938,54 TL teklif sundu. 

Ayşegül Kalaycı
 

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