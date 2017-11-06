Büyükşehirden Çayırova’ya 15 milyonluk yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova'da yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu ve Özgürlük Caddelerinin tanıtım programı gerçekleştirildi. 15 milyon 500 bin TL'ye mal olan dev projeyle Çayırova Şekerpınar bölgesindeki sanayi tesisleri ve konutlarda oturan vatandaşların ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Yatırımın tanıtım programına Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Çayırova Belediyesi Başkanı Şevki Demirci ve Çayırova halkı katıldı.

Tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Allah'a şükür biz hizmetlerin gerisinde değiliz. Hangi vatandaşımız evini, iş yerini ve ticaret hanesini yaparsa hemen suyunu ve kanalizasyonunu bağlıyoruz. Yolunu yapıyoruz. Her türlü hizmetini zamanında ulaştırıyoruz. Çayırova sadece bir sanayi bölgesi değil. 150 bin insanımızın yaşadığı, önemli bir merkezdir. Bir üretim merkezi ve aynı zamanda yaşanacak bir yer" dedi.

Yol yapımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Bugün burada güzel eserlerimizin tanıtım programı vesilesiyle birlikteyiz. Muhsin Yazıcıoğlu ve Özgürlük Caddeleri'nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehirlerdeki yollar insan vücudundaki damarlar gibidir. Ticaret, ulaşım yani okula gidiliyor, eve gidiliyor, iş yerine gidiliyor. Yol olmazsa medeniyet olmaz. Gelişme olmaz. Onun için hem şehirlerarası yollarımızı yapacağız hem de şehir içi yollarımızı yapıyoruz. Allah'a şükür ülkemiz gelişiyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise tanıtımda yaptığı konuşmada, "Biz yolların medeniyet olduğuna inandığımız siyasi bir davanın, icraatlarını hayata geçirmeye çalışan ama sadece bulunduğumuz şehirlerin alt yapısını yani fizik yapılarını donatan, bunu gözeten, önceleyen değil, insan yatırım yapan bir belediyecilikle yola çıktık. Bunun en güzel örneğini Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve 12 ilçe belediye başkanımızın icraatlarına bakarak görüyoruz. Biz sadece fizik yatırımlar yapmayacağız aynı zamanda insanlarında gönüllerini inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür ederek, "Çayırova'mızın arka bölümünde ve sanayi bölgesindeki bu dev proje, ulaşım acısında büyük bir çözümdür. Büyük projelerle değişim ve gelişim çalışmalarını sürdürüyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, eğitimden spora her alanda yatırımlarıyla adeta Çayırova Belediye Başkanı gibi çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi işi kapsamında anayol 2 bin 200 metrelik iki gidiş-iki geliş olarak imal edilirken, 48 kilometre uzunluğunda 2 şeritten oluşan güney yan yolla 1 buçuk kilometrelik 2 şeritten oluşan kuzey yan yol yapıldı. Toplam uzunluğu bin 663 metre olan Özgürlük Caddesi yol yapım işi kapsamında ise 2 bin 696 metreküp kazı, 4 bin 750 metreküp taş duvar, 3 bin 902 metrekare baskı beton, 2 bin metre otokorkuluk, 6 bin 250 ton binder imalat işleri yapıldı.