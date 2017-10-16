Büyükşehir’den çiftçiye tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 20 Ekim Cuma günü Uluslararası Fuar Merkezi saat 10.00’da Tarım-Hayvancılık destekleme projesi kapsamında 2017 sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu programda çiftçilerimize dağıtılacak olan tohumlarla destek verilecek.

SONBAHAR DÖNEMİ TOHUMLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek programda 2017 sonbahar dönemi tohumları dağıtılacak. Bu kapsamda 2 bin çiftçiye yüzde elli hibeli olarak Arpa, Buğday, Yonca, Tritikale(yem buğdayı), çayır ve mera karşımı, yem bezelyesi, süt otu tohumu dağıtılacak. 2 bin 500 ton (25 bin paket) yem bitkisinin dağıtılacağı törende çiftçilere teşvik sağlanacak.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Bu hizmetle birlikte tohum ve toprak çeşitleri ile ilgili bilgi sahibi olan çiftçiler, daha verimli bir üretim gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ziraat mühendisleri tohum desteği alan üreticilerin ekim alanlarını kontrol ediyorlar.